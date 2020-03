Piden reforzar la protección a mujeres víctimas de violencia

Algunos de los efectos colaterales que tiene el coronavirus es la proliferación de los casos de violencia de género durante la cuarentena ya que los canales de ayuda disminuyeron para aquellas víctimas que deben estar las 24 horas junto a su agresor dentro de la casa exponiéndose a situaciones de maltrato con sus hijos.

Para denuncias comunicarse por mensajes o llamadas al 3885766520, o al facebook Asociación Apostando a la Vida.

En ese marco, desde la Multisectorial de Mujeres de la provincia de Jujuy solicitaron a las autoridades la creación de herramientas accesibles y eficientes para aquellas mujeres que se encuentran siendo violentadas por un hombre que convive con ellas o no, durante el aislamiento.

"El principal problema es que las mujeres tengan una salida para poder ir a algún lado, un lugar que el Estado les garantice para ellas solas o con sus hijos. Esperemos que se habiliten esos espacios para que ellas vayan hasta que se saque al agresor de sus casas", señaló en diálogo con El Tribuno de Jujuy Mariana Vargas, abogada de la Multisectorial de Mujeres.

Asimismo, comentó que "yo tenía expectativas que, durante el aislamiento, los casos de violencia en la que las personas están separadas iban a frenar, que iba a ser difícil ejercer esa violencia por parte de los violentos. Estaba tranquila en algún punto pero que exista el aislamiento no significa que no haya estas situaciones, de hecho, las hay y me llegaron algunos casos estas semanas de hombres violentos que se acercan a la casa de sus exparejas e igual las agreden".

Más limitaciones

"La situación es peor cuando el agresor vive con la mujer porque ella está más limitada que antes. Llamar a los números de atención a víctima es la única ayuda posible porque se redujo lo que se puede hacer, antes la mujer iba en forma espontánea a la comisaría, acudía con alguna amiga o familiar pero hoy en día no se puede", añadió.

Al respecto sostuvo que "este es un problema grave, porque tener 24 horas al agresor al lado tuyo es terrible, es absolutamente opresivo, por lo tanto, no es solo un problema de derivar llamando al 144. El problema es que necesitamos la emergencia y más en esta situación, necesitamos que el Estado encuentre las formas de llegar a estas casas. Hay mujeres que en medio de la violencia no tienen acceso a un celular, tenemos que ver eso de las redes vecinales, de las amigas para poder pedir ayuda".

Indicó que esta situación de aislamiento también está generando que en las parejas que conviven y existe violencia por parte del hombre, los hijos sean testigos de las agresiones más que lo habitual.

"Por lo tanto, la situación es muy grave en el encierro sin que las mujeres tengan válvulas de escape, me parece que debería haber un lugar donde acudir, un lugar para salir, no solo una llamada a un teléfono. Debería haber un mensaje más claro para ellas que están sufriendo", finalizó Mariana Vargas.

Protección colectiva

Desde la Multisectorial de Mujeres de Jujuy solicitaron al Superior Tribunal de Justicia que tengan en consideración y arbitren los medios necesarios a fin de promover de oficio y como medida de protección colectiva, la prórroga y ampliación automática de todas las medidas cautelares en resguardo de las mujeres que se encuentran en situación de violencia hasta que finalice el distanciamiento social obligatorio.

También está disponible la línea 144 que es gratuita. O comunicarse a Paridad de Género 3884383277 o al 3885799834.

Más llamadas al 144 desde la cuarentena total

El 30 por ciento de las llamadas que se recibieron en la línea 144 en el primer día de la cuarentena fueron por dudas sobre cuestiones relacionadas al aislamiento, muchas por violencia y también sobre qué tenían que hacer los padres y madres separados con sus hijos comentó en una entrevista con Clarín, Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Género y Diversidad.

“Entendimos que estaba claro en el decreto, pero lo reforzamos con los ministerios de Desarrollo Social, Seguridad y Secretaría de Legal y Técnica y por eso sacamos este sábado la resolución para que quede más claro en qué situaciones se permiten los traslados para los niños que necesitan asistencia”, remarcó. También mencionó que lo primordial es cuidar a los chicos, y evitar los traslados lo máximo posible. Hay situaciones excepcionales que lo permiten, pero para eso se debe llevar una declaración jurada justificando el motivo.

“Los niños no tienen que estar en las calles, hay que usar el sentido común, las fuerzas de seguridad pueden parar a padres e hijos en las calles y hay que justificar el traslado. La declaración jurada puede ser escrita a mano. No todo el mundo tiene impresora en casa ni tampoco tiene que ir a la librería por esto. Además de la declaración jurada, se debe tener los documentos de los chicos, allí figura el domicilio. Las salidas son absolutamente excepcionales, reforcemos en la medida de lo posible la comunicación tecnológica para seguir en contacto con el otro padre, que es un derecho”, añadió.

También expresó que “queremos que se internalice el número 144 porque es un recurso muy valioso. Las y los operadores son todos profesionales especializados en género, que trabajan articuladamente con todas las provincias. Si una mujer sufre violencia y no puede llamar para pedir ayuda la que sí puede llamar es una vecina, o un vecino. No es momento para mirar para otro lado sino de involucrarse y ser solidarios, tenemos que romper el no meterse”.

Responsabilidad parental no cumplida

Muchas veces el violento “sigue ejerciendo violencia a través de la responsabilidad parental, esto ocurre muy seguido y esta violencia se invisibiliza, esto y el tema alimentario. Por eso, planteamos antes que estemos en cuarentena que el vínculo debía cortarse con el progenitor violento. Debía cortar para que el niño o la niña no se exponga al virus, y pasa que el progenitor violento quiere ver la forma de sacar a los chicos. También hemos visto progenitores que adoptaron otra postura y respetan esta situación”, expresó la abogada Mariana Vargas.

Siguió diciendo que “el tema de los alimentos también está vigente, hay varios trámites que no se resolvieron en medio de la Feria Judicial y madres junto a sus pequeños se quedaron sin un peso. La situación de violencia de los progenitores no pasando dinero en este contexto se volvió terrorífica y casos como esos abundan pero se debe hacer algo de forma urgente porque en esos hogares los recursos económicos escasean”. Por último, manifestó que “por eso queremos que con los subsidios se privilegie a la mujer que está separada con sus hijos, no al varón que no va a pasar un peso”.