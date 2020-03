Por la cuarentena obligatoria, escasean algunas frutas

Desde la semana pasada se registran grandes subas en los precios de frutas y verduras, en algunos casos aumentaron entre 10 y 40 pesos. Sin embargo, ayer en el Mercado de Concentración y Abasto de la avenida Almirante Brown se observó escasez de frutas tales como el kiwi, manzana, mandarinas y naranjas. Los vendedores señalaron que es a causa del alcance de los decretos que impone la cuarentena obligatoria para frenar la expansión del coronavirus.

Asimismo, explicaron que los proveedores se ven imposibilitados de llegar hasta los centros de distribución de los productos, debido a las estrictas medidas que se vienen realizando en toda la provincia.

Un relevamiento realizado por nuestro diario entre los puesteros del mercado de la capital jujeña, permitió saber que en vísperas a la cuarentena, algunos precios de frutas y verduras habían mostrado fuertes remarcaciones. Algunos vendedores portando barbijos, guantes, otros con la cara al descubierto, indicaron que las remarcaciones llegaron desde el mercado mayorista. A modo de ejemplo, entre otros productos, la bolsa de papas pasó de costar $500 a $600, el pimiento verde de $40 a $80 el kilo y la zanahoria de $80 a $120.

En el caso de las frutas, estas no quedaron exentas a los cambios, las que más subieron su precio fueron la banana que pasó de costar 80 a $120 la docena, la uva de $80 a $100 y la naranja de $70 a $100 el kilo. Mientras que también el kiwi pasó de $400 a $500 el cajón, la manzana de $120 a $180, mandarinas de $60 a $85, y escasean en los puestos.

Algunos mantienen precios

Sin embargo, algunos productos en particular, comparándolos con un relevamiento realizado por nuestro diario a fines de febrero, reflejaron que los precios que se exhiben hoy presentan subas menores y algunos los mantuvieron. En el caso del zapallo hoy se lo consigue a $30, la papa todavía ronda los $40 o $60, la berenjena a $50, el zapallito a $40. Mientras que el pimiento rojo pasó de $90 a $100, la acelga de $70 a $80 y el tomate bajó, en algunos puestos, de $70 a $50. "Por ejemplo la naranja que viene de Corrientes y Misiones, escasea porque en estos momentos no se está dejando entrar a los camiones, y las pocas naranjas que llegan están muy caras, a nosotros no nos queda otra opción que subir el precio", dijo una vendedora. Por su parte, la vendedora Rosario Esquivel mencionó que en el caso de algunas verduras, al ser producidas en zonas de la provincia, todavía se mantiene su distribución. Mientras tanto, algunos clientes se mostraron molestos al señalar que si bien los controles que se hacen para evitar la propagación del virus en algunos lugares son efectivos, en las afueras del mercado, "nos hacen formar filas manteniendo un metro de distancia pero cuando uno ingresa al mercado, es imposible poder circular por los puestos, están todos amontonados", dijo Armando Ruiz.

Continúa la venta de bolsones económicos

Entrega puerta a puerta. El servicio tendrá un costo de cien pesos y estará a cargo de la cooperativa Alto Taxi.

Alrededor de 600 bolsones económicos de frutas y verduras se distribuyeron en el primer día de entrega en la capital, a través del servicio delivery de la cooperativa Alto Taxi. Se trata de una alternativa para adquirir estos productos durante el aislamiento obligatorio y que continúa llevándose a cabo de lunes a lunes de 8 a 18. Para adquirir los bolsones las familias deberán comunicarse a los teléfonos 4281239 o mediante Whatspp al 3884557352. Los dos centros de ventas integrados por productores de hortalizas agrupados en la Feria Campesina Pucará, se encuentran emplazados en el Complejo Cultural “Manuel Belgrano” y en la Feria Copacabana de Alto Comedero.

La entrega de los mismos incluye el pago de $100 por delivery y la familia puede adquirir ya sea el bolsón por $500 que incluye: 2 kg de papas, 1 kg de cebolla, 1kg de lechuga repollada, ½ de tomate, ½ de morrón, ½ de zanahoria, ½ atado de acelga, ½ de apio, ½ de chaucha, ½ atado de remolacha y 2 unidades de choclo. El bolsón de $350 cuenta con 1kg de papas, ½ de cebolla, ½ de tomate, ½ zanahoria, ½ de acelga, ½ chaucha, ½ lechuga repollada, ½ atado de remolacha, 2 unidades de choclo y 1 atado de perejil. Mientras que el pack de frutas por $150 contiene 1 docena de naranjas, ½ de limón, 1 docena de mandarinas. En tanto que el bolsón de frutas por $300 contiene 2 docenas de naranjas, 1 docena de limón y 2 docenas de mandarinas.

Zonas de distribución

Desde Productores de hortalizas agrupados en la Feria Campesina Pucará, señalaron que la distribución de packs comprende zona Sur, Norte, Alto Comedero y barrios de la jurisdicción municipal con entrega casa por casa. Asimismo, solicitaron a los vecinos priorizar este sistema de entrega a domicilio y evitar la aglomeración de personas en los nodos de entrega de bolsones. Al respecto, Nelson Castillo, coordinador del movimiento, explicó que los productos que se están comercializando en los dos nodos de venta son traídos de diferentes zonas de la provincia, entre ellas Yuto, Palma Sola, Santa Clara y capital. “Estamos tratando de organizarnos de la mejor manera, los diferentes productores armamos los bolsones, le indicamos la ubicación al remisero y este le lleva el producto a la puerta de su casa por un costo adicional de $ 100”, sostuvo.

De esta manera aclaró que en caso de que el pedido no llegue a destino, debido a la alta demanda que se presenta, hacen llegar el pack de frutas y verduras solicitadas al siguiente día. Por último, sugirió a aquellos productores del interior que estén presentando dificultad para traer sus alimentos, comunicarse con los números telefónicos mencionados para de esa manera facilitar la llegada de la mercadería a los nodos.