Desmienten audios de supuesta doctora del Malbrán

Circulan por WhatsApp al menos 2 audios con recomendaciones contra el coronavirus. En un texto que los acompaña, se atribuyen las palabras a la doctora “Carina Martinich, microbióloga del instituto de microbiología Malbrán” (sic). Sin embargo, son falsos.

Desde la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Malbrán desmintieron que se trate de una profesional de su equipo y el infectólogo Pedro Cahn, presidente de la Fundación Huésped, negó la veracidad de su contenido.

Los audios de WhatsApp fueron enviados reiteradas veces al número de WhatsApp de Chequeado (+54 9 11 3679-0690) para su verificación.

En las últimas horas, ANLIS Malbrán emitió un comunicado en el que señala que “ante la aparición de diferentes cadenas y fake news circulando por redes sociales atribuidas a personal que trabaja en el Malbrán” el instituto advierte que “todas sus comunicaciones se publican únicamente a través de sus redes oficiales”. Esto último no sucedió con los audios que se viralizaron por WhatsApp.

Por su parte, en diálogo con Chequeado, desde el área de Prensa de la ANLIS Malbrán y desde la representación de ATE-Malbrán confirmaron que la doctora “Carina Martinich” no forma parte del equipo que trabaja en la institución.

El mismo nombre que acompaña el mensaje viralizado figura entre los matriculados activos del Colegio de Bioquímicos de la provincia de Santa Fe y entre los empleados del área de Salud de la Municipalidad de Rosario. Este medio intentó contactar por Instagram a una persona con ese nombre que decía ser bioquímica, pero no obtuvo respuesta hasta el momento de la publicación de esta verificación.

En diálogo con el periodista de Rosario 3 Ciro Seisas, Martinich -quien indicó trabajar en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMAR) de Rosario- contó cómo cree que se inició el malentendido.

Dijo que el audio le llegó a una tía suya que vive en Chaco y que pensó que la que hablaba era ella. “Tiene 80 años (…) Me confundió la voz y lo reenvió a sus contactos, con el texto debajo que decía quién era la que hablaba”, explicó. Y agregó: “Actuó movida por la buena fe, con el texto con mi nombre. Lo hizo involuntariamente”.

En el audio se hace una serie de recomendaciones para la prevención del coronavirus y unas proyecciones -de las que no se conoce el origen y no coinciden con las oficiales del Ministerio de Salud de la Nación-, sobre el posible impacto de la enfermedad en las próximas semanas en el país.

El infectólogo Pedro Cahn, presidente de la Fundación Huésped, desmintió el contenido del audio en lo que refiere a que se espera un pico de la epidemia para la semana que viene, que luego va a decaer. “Eso es una superchería total y que está impulsando a la gente a salir en masa a comprar al supermercado, que es exactamente lo que no hay que hacer, que la gente se agolpe”, dijo.

El especialista buscó llevar calma a la población: “No se preocupen, hagan sus compras como siempre; por supuesto, si pueden salir menos y hacer las compras cada 3 o 4 días, mejor, pero no es necesario salir corriendo porque la semana que viene no va a pasar nada distinto, salvo que va a aumentar el número de casos, como va a aumentar la otra y la que le sigue y la que sigue hasta que alcancemos uno meseta más o menos estable, así que no se preocupen y sobretodo no reproduzcan audios falsos”.

Es peligroso seguir consejos o fiarse por proyecciones de las que no se conoce el origen. Los consejos de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Salud de la Nación son los más confiables en el contexto de esta pandemia.

Las principales recomendaciones para prevenir el contagio del COVID-19, además del aislamiento obligatorio, son: lavarse bien las manos con agua y jabón o alcohol en gel, toser o estornudar sobre el pliegue del codo, no llevarse las manos a la cara, ventilar los ambientes y desinfectar los objetos que se usan con frecuencia.

