"Turquito" Abraham y su afán por seguir

Manejar la ansiedad en estos tiempo tiempos de cuarentena por la pandemia del coronavirus no excede en ningún aspecto de la vida social y ni hablar en los deportistas como es el caso de Martín Abraham, delantero de Altos Hornos Zapla

El delantero Martín Abraham transita por su cuarta etapa (2014, 2016, 2018 y 2020) en la institución de la ciudad palpaleña.

Martín Abraham.

El goleador del "merengue" en el Regional 2020 confesó que "es algo que no se esperaba y ahora cada uno entrenando desde su casa, pero a la vez esperando volver a la cancha lo más rápido posible. En los primeros días nos manejamos mediante el grupo de Whatsapp que tenemos, donde nos mandaron todos los trabajos y ejercicios, pero ahora ya queda a criterio de cada uno ser consciente y realizarlos porque sabemos que esto puede volver en algún momento o no. Y estar atento a eso y entrenar cada uno desde su casa para que cuando nos toque volver no se pierda el ritmo físico", declaró. Ante los rumores de que los certamen afistas podrían quedar en nada el "Turquito" admitió que "uno al ser jugador y al vivir de esto no quiere volver a comenzar todo de cero, quiere seguir jugando y estar siempre en ritmo, pero sabemos que la salud es lo más importante que está primero ante todo y queremos lo mejor para cada uno de nuestra familia", indicó.

Al referirse de este tramo sin el día a día con el grupo comentó que "lo vengo llevando muy bien en la casa, cumpliendo la rutina, pero el tema es que no hay mucho para hacer ni espacio para salir a correr y hago un trabajo con pesas y de fuerza. Entre otras cosas se hacen los circuitos intermitentes". A la vez reconoció que "uno siempre estuvo entusiasmado y más en el tramo final de la fase clasificatoria de Zapla cuando se me dieron varios goles que sirvieron para pasar de ronda, fue lindo porque el equipo empezó a jugar como se pretendía y la continuidad que agarramos fue buena porque me imaginaba lo mejor y soñábamos con cosas grandes pero este parate será volver a arrancar todo nuevamente".

En alusión al clásico inconcluso con el "expreso" manifestó que "esperábamos ese partido con Talleres pero ya venían las cosas mal con esta pandemia del coronavirus y son cosas que pasan en el fútbol y tenemos que esperar de que si se vuelve a jugar hacerlo bien para obtener un buen resultado en casa. En el caso de volver a entrenar será todo distinto porque no sabemos si se jugará apenas regresemos o se va a extender, pero la verdad es que hay que ver si se vuelve, si sigue el torneo porque hay muchos factores. Nosotros veníamos en un gran nivel y eso nos puede jugar en contra con este parate", acotando que "todos los equipos de nuestra Zona 2 tienen un gran plantel, son equipos duros desde Talleres, pasando por Tabacal y Alberdi. Es la Zona Norte donde todos los equipos se hacen fuertes, sabemos que Talleres venía bien y no había perdido ningún partido sosteniendo el invicto y tiene grandes jugadores. Por eso iba a ser un lindo partido comenzar con ellos y porque no pelear directamente una clasificación", vaticinó.

Abraham al final dio su parecer sobre el DT Salvador Ragusa diciendo que "el profe es un gran técnico, un hombre que sabe mucho de fútbol y tuvo mucha experiencia en varios lados. Si entendemos el trabajo que pide y las cosas que él quiere vamos a ser grandes protagonistas y llegaremos lejos", sintetizó.