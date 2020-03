El primer caso de coronavirus en Jujuy: “feliz de haber ganado la batalla”

La primera paciente diagnosticada con coronavirus en Jujuy escribió un sentido mensaje dirigido al pueblo jujeño, tras recibir el alta transitoria. En una extensa carta agradeció a cada uno de los profesionales que la atendieron durante su internación en el Hospital San Roque y destacó que "Jujuy cuenta con un equipo de excelentes profesionales".

SI, soy Silvana, no importa mi nombre completo ni mi foto. SI, fui positiva para coronavirus, y acá estoy feliz por haber ganado la batalla. SI, fui muy conciente porque no contagié a nadie, porque tomé todos los recaudos. Hoy quiero agradecer a mi familia, mi esposo, mi hijo, mis padres, mi hermana querida, amigos, y en especial a ella, Mariana, y a todos los que sin conocerme me acompañaron con palabras de aliento, de esperanza, de fe, ETERNAMENTE AGRADECIDA A TODOS. También agradecer a la gente mala intencionada que circuló fotos y comentarios sin fundamentos, porque ratifican lo que Dios y mis padres me enseñaron y que hoy enseñamos con mi esposo a nuestro hijo… “No hagas a los demás lo que no te gustan que te hagan a Ti, sé humilde y comprende a tu prójimo”. Pero hoy yo no soy importante. Hoy quiero contarles al PUEBLO JUJEÑO, que Jujuy cuenta con un equipo de excelentes profesionales, que de la mano de DIOS, ellos me salvaron la vida. SI, ELLOS SON IMPORTANTES, a todo el equipo del HOSPITAL SAN ROQUE, estando a la cabeza de todo este gran equipo su Directora la Dra ANA OTERO y su mano derecha e izquierda la Dra MARCELA ACOSTA; ambas cargan en sus espaldas las decisiones para cada paciente con responsabilidad, compromiso y por sobre todas las cosas con HUMANIDAD y TODO SU EQUIPO…SI, ellos merecen todo el respeto…MEDICOS de alma que toman decisiones todo el tiempo -Dres: Pablo Jerez, María Machaca, Gabriela Colqui, Georgina Villarroel, Karina Ruiz, Juan Luna Murillo, Vilte, Cañas Cardina. ENFERMERAS de noble profesión que lo dan todo: Laura Valeria Alberto, Gabriela Vilca, Fernanda Alarcón, María José Armella, Natalia Moroz, Valeria Schunk, Lorena Valerio, Zulema Cruz, Carmen Velásquez; PERSONAL DE SERVICIO que entregan todo su ser para mantenernos estéril a todos: Viviana Quispe, Adriana Gonzalez, Maria Amante…. SAME, Policía de la provincia y todos aquellos que hacen posible que este Hospital funcione para todos los que habitamos esta tierra……INMENSAMENTE GRACIAS por estar en la línea de fuego y darlo todo. Al Sr Gobernador, GERARDO MORALES y a todo su EQUIPO, con el debido respeto GRACIAS, MUCHAS GRACIAS por tomar decisiones sin titubeos que protegen al Pueblo Jujeño, GRACIAS….#VIRALICEMOS LO BUENO…#NOS QUEDAMOS EN CASA..#CONFIEMOS EN DIOS