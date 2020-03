Es coach internacional y director del Instituto Cinman. Entrenó con éxito a cientos de dirigentes de las más variadas organizaciones internacionales, deportistas y funcionarios.En medio de la pandemia explica las ventajas y desventajas del teletrabajo, en el que existe una inmensidad de posibilidades que ya hace tiempo estaban pero no se valoraba su auténtico potencial.

"No estamos hablando de una época de cambio, sino de un cambio de época"

-La pandemia de coronavirus está causando un cambio en los procesos laborales de las empresas ¿De qué se trata?

-Primero y principal, tenemos que saber que esto es un cambio externo. Estamos viviendo un terremoto que ha movido el tablero de las organizaciones, y es un fenómeno que atraviesa a todo el planeta. El problema acá es cómo las organizaciones están buscando trabajar con este reactivo y no se detienen a ver cómo rediseñar las organizaciones, y esto es importante.

Un dato importante para tener en cuenta: se calcula que un 47% de las personas han "coqueteado" con el teletrabajo, pero solamente en el mundo hay un 7% de la población que está inmersa en el teletrabajo.

Esta situación de la pandemia va a hacer crecer la ola de organizaciones que pueden trabajar con teletrabajo. Lo importante es darse cuenta que el teletrabajo tiene que ver con un cambio cultural, que es interesante, porque hablamos de trabajo fuera del lugar de trabajo.

El aérea de teletrabajo es muy joven en la humanidad. En el año 1820 se empieza a dar específicamente la metodología de agrupar personas en una sola superficie a los fines laborales. Antes de eso no existía el modelo industrial en el trabajo como se concibe hoy, o sea son 200 años en la historia de la humanidad que no significan nada con respecto a la cantidad de años que tiene la humanidad.

El coronavirus es un acelerador de procesos, los que ya estaban utilizando esta herramienta se van a consolidar con esta situación y los que no estaban empiezan a tener un acercamiento. Va a impactar en este cambio cultural.

-En este cambio cultural que usted menciona, hay gente que todavía se resiste a trabajar desde casa...

-Acá hay que entrar en un tema generacional. Esta es la primera vez en la historia de la humanidad en la que conviven tres generaciones trabajando en un mismo tiempo.

Los trabajadores más grandes se resisten a esto porque, por un lado, el acostumbramiento a un modelo de estas características hace que no sepan dónde están, y por otro lado, hay cuestiones mucho más profundas por las cuales se resisten, porque tiene miedo a la tecnología, otros se resisten porque ante la situación de su soledad personal, muchos tienen como único espacio social el mundo laboral, y otros también porque puntualmente no se llevan muy bien con ellos mismos, porque no tienen un propósito personal más allá de lo laboral.

El teletrabajo pone en juego tu identidad personal, no solamente tu efectividad. En mucha gente la identidad está hecha por lo que hace y por dónde lo hace. De repente cambiamos de generaciones y hoy tenemos generaciones nuevas, en donde están mucho más seducidos por trabajar desde sus casas que trabajar en una oficina.

-Trabajar en casa a veces es complicado por el tema de los horarios y la organización ¿Cómo se manejas estas situaciones?

-Este tema es central. Esto es un aprendizaje, el mismo que tenemos cuando empezamos en el mundo laboral. Algo muy importante del mundo laboral está ligado a cómo fue tu experiencia en la escuela primaria también.

La escuela primaria es la primera oportunidad que tiene el sujeto de entrar al sistema productivo, porque tiene horario de entrada y de salida, supervisión, reconocimientos, premios y otras cosas.

Puntualmente uno de los elementos centrales de la gente que trabaja en la casa es organizarse, porque si no tiene una dinámica de trabajo termina trabajando mucho más. No es una percepción, lo que pasa es que ahora estás con tu familia, yendo y viniendo y haciendo otras cosas. Hay muchas cuestiones para aprender a trabajar en casa, como por ejemplo tener un lugar destinado a eso.

-¿Qué beneficios tiene implementar el teletrabajo?

-Tiene beneficios importantes, como por ejemplo el ahorro de horas al momento de trasladarte hasta el lugar de trabajo. Otra cosa, por ejemplo, es que las nuevas generaciones valoran mucho no impactar en el medio ambiente y trabajar en casa baja el nivel de consumo de combustibles fósiles. Impacta también en otras cosas. Nos preguntamos ¿con el teletrabajo, quienes son los grandes perdedores?. Los grandes perdedores son "los mandos medios", ¿Por qué?, porque están altamente diseñados para controlar y no para gestionar personas, y aquí cuando mejor aprendas a trabajar con teletrabajo, menos gente habrá que te controle, pero si vas a necesitar más gente que te inspire y te mentalice. En este sentido, los mandos medios tienen un desafío con el cambio de paradigma, porque tienen que transformarse en medios que te inspiren y esto va a ser un tema interesantísimo. No estamos hablando de una época de cambio, sino de un cambio de época.

-¿Existen desventajas?

-Sí, la desventaja es la dispersión. Si sos una persona que no tiene bien focalizada su agenda personal, no solamente laboral, velozmente te dispersas. Entonces, por ejemplo, decís: bueno, lo hago a la noche o el viernes. Eso es porque uno no tiene organizada su agenda personal, por eso que las personas que trabajan muy bien en teletrabajo son personas que tiene un proyecto personal muy definido.

Otro ingrediente interesante es poder trabajar en orientación a resultados, no solamente para los empleados sino también para uno mismo. La desventaja es que si no sos una persona orientada a resultados, la dispersión te va a hacer que estés perdiendo el tiempo a lo loco.

Otra desventaja es que al no tener necesidad de cambiarte todos los días de ropa, hay una fuerte tendencia que hace que la parte estética caiga, por eso es que hay que tener en cuenta estas cuestiones para prevenirlas.

-Trabajar desde casa, ¿Afecta de algún modo la productividad de un trabajador?

-Sí, la afecta positivamente si es gestionado a través de un seguimiento de la gente a la cual se reporta. Ahí hay un ejemplo puntual: si vos no tenés un seguimiento, la tendencia a posponer cosas es alta, decís: bueno, lo hago mañana o lo hago pasado, pero la clave está en que tengas una gestión de seguimientos prácticamente online diaria en todo este tema.

-Son todos temas que se pueden trabajar...

-Claro, es un aprendizaje, es como cuando entraste a trabajar y tuviste que hacer una introducción al modelo de trabajo.

-¿El teletrabajo llegó para quedarse?, ¿Usted lo recomienda?

-Yo creo que llegó hace muchos años, pasa que hasta acá no han sido descubiertos los beneficios, como ahora que son utilizados por obligatoriedad.

Yo creo que va a aumentar la cantidad de gente que va a seguir el teletrabajo, pero no estoy diciendo que se va a hacer masivo, sino que el coronavirus ha hecho un empujón a todo esto.

La tendencia está más marcada: vos agarrás un chico de 20 años y muy difícilmente va a estar enloquecido de estar en una oficina todo el tiempo. La necesidad y ganas de permanencia son totalmente distinta en las generaciones. Las nuevas generaciones están dispuestas a ganar un 10% menos si trabajan desde casa, porque esa plata que ganan le da mucha más libertad, más autonomía, más posibilidades de hacer otro tipo de cosas, y eso lo valoran.