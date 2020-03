151 personas en lugares de aislamiento obligatorio

Desde que se estableció el aislamiento social preventivo, el Comité Operativo de Emergencia dispuso la apertura de distintos espacios para hacer cumplir la cuarentena a distintos grupos sociales, especialmente a quienes no cuentan con un domicilio fijo, como las personas en situación de calle o bien quienes se encuentran transitoriamente en la provincia. También se contempló a quienes arribaron desde el exterior y deben cumplir con el aislamiento de forma obligatoria. Hasta ayer eran 151 personas que se encuentran alojadas en distintos inmuebles, hasta tanto finalice el periodo de aislamiento.

Desde el comienzo del operativo a la fecha, a diario varia el número total de personas que se encuentran alojadas en estos lugares. Ayer las cifras daban un total de 151 personas distribuidas en cinco edificios, según su condición. Uno de los lugares dispuestos es el Centro de Integración Comunitaria Alberdi donde permanecen personas mayores de edad en calle, de forma transitoria, es decir, mochileros, personas que arribaron desde otros lugares en busca de trabajo o por otros motivos y que no cuentan con un domicilio fijo en la provincia. Allí se encuentran 28 personas cumpliendo el aislamiento social preventivo.

Por otra parte, se dispusieron dos hoteles céntricos en los que se encuentran alojados un total de 60 jujeños que regresaron a la provincia, tras haber estado en el exterior o en cualquier provincia del país, a fin de ser monitoreados y hacer cumplir los 14 días de cuarentena obligatoria. La gran mayoría se encuentra alojado en el Hotel Avenida ubicado sobre 19 de Abril, donde permanecen 51 de ellos, en tanto que los 9 restantes están actualmente en el Hotel Ohasis, de calle Ramírez de Velazco.

Otro de los lugares dispuestos para dar cumplimiento al aislamiento es el Hogar Escuela, donde hasta ayer permanecían alojadas 10 personas. Habitualmente a ese edificio educativo se trasladaban turistas que se encuentran de paso en Jujuy y deben cumplir estrictamente con la cuarentena.

Finalmente el lugar que alberga a la mayor cantidad de personas es a parte de atrás de la exestación de trenes, en los galpones recuperados donde funciona un refugio del Proyecto Puente para personas en situación de calle. Por el momento allí se encuentran 53 personas, todos de sexo masculino, mayores de edad, quienes permanecen las 24 horas y reciben comida, un lugar para dormir, y se prevé que además reciban una adecuada ocupación del tiempo libre con actividades deportivas y talleres.

Este refugio está a cargo de la Dirección provincial de Protección Integral de las Personas Adultas Mayores del Ministerio de Desarrollo Humano, el cual funciona todo el año pero bajo otra modalidad. Para este operativo se sumaron más camas y se amplió el horario de funcionamiento, ya que habitualmente sólo atienden durante la noche y hasta las primeras horas de la mañana.

“El hotel no está en condiciones”



Una medida que no cayó tan bien a quienes arribaban a la provincia tras haber estado en el exterior, fue la obligatoriedad de cumplir el aislamiento preventivo en un hotel. Y es que si bien afrontar el pago de 14 días de estadía en un establecimiento hotelero genera malestar, el mayor drama en muchos casos apareció después al ver las condiciones en las que se encontraba el lugar que se les fue asignado. Así lo manifestó un grupo de jujeños que, después de diversas circunstancias y muchas horas de viaje pudo arribar a la provincia, donde se dieron con la dura imagen de un hotel prácticamente “abandonado e imposible de habitar”.

“Cuando llegamos a Jujuy nos trasladaron directamente al hotel. Nos indicaron las condiciones de permanencia según el protocolo, los costos y nos asignaron la habitación. El edificio es viejo, está abandonado, lleno de humedad, la habitación no tiene ni una mesa o un lugar para apoyar cuando se supone que tenemos que comer acá”, dijo uno de los jujeños que regresó de Cancún, México y reiteró que “el lugar no está en condiciones de habitar y menos para hacer una cuarentena que se supone debe realizarse con los mínimos cuidados sanitarios”. Expresó su malestar por cuanto advirtió que “pese a tener que pagar $600 por día, por persona, la limpieza la tenemos que hacer nosotros; el protocolo indicó que tenemos que mantener las ventanas abiertas pero las persianas no se abren, es imposible estar en estas condiciones”.

Dijo que al momento de pedir comida “si pedís delivery te dejan la comida en la puerta, tocan y salen corriendo, no quieren tocar nuestra plata, nos tratan como enfermos”. Aclaró que no están en contra del cumplimiento estricto de la cuarentena, “pero no en este lugar y en estas condiciones”. “Entendemos que es importante cumplir con la cuarentena como corresponde, pero no así. No cometimos ningún delito, sin embargo todo el tiempo nos maltrataron”, señaló indignado.