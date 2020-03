Ferreyra: "Hay que estar preparados para todo"

El futbolista de Gimnasia entiende que deben seguir entrenando en sus casas al máximo rendimiento para no perder el ritmo físico.El lateral derecho mencionó que le gustaría salir del fondo de la tabla jugando los partidos y no por "escritorio".

El parate del fútbol derivó en nuevos métodos de entrenamientos para todos los planteles. En Gimnasia, al igual que el resto de los equipos del país, el plantel entrena en sus respectivos domicilios siguiendo las órdenes del preparador físico Claudio Bóveda, que los sigue de cerca a través de videos de Whatsapp o hasta por otras redes sociales.

El elenco "albiceleste" registra una mala racha de 7 partidos sin ganar en la Primera Nacional y se encuentra en zona de descenso.

En este caso, Leonardo Ferreyra, defensor "lobo", se encuentra cumpliendo la cuarentena en su hogar y se mantiene entrenando con mucha voluntad como el resto de sus compañeros. La premisa para el futbolista de 28 años es "prepararse para continuar con el campeonato".

"La estoy llevando bien, no nos queda otra. El ‘profe’ nos dejó marcado ciclo de tres días para realizar en casa. A veces nos comunicamos con él porque nos cambia la rutina. Cada uno tiene que adecuárselo a los espacios de sus hogares lo mejor posible", explicó Ferreyra al ser consultado por El Tribuno de Jujuy sobre la cuarentena obligatoria que está llevando a cabo en su domicilio.

Asimismo, el exOlimpo de Bahía Blanca sostuvo: "Nosotros somos profesionales y nos debemos cuidar, no sabemos qué puede llegar a pasar más adelante, debemos estar preparados para lo que venga más sabiendo en la situación que estamos. Ojalá que todo se mejore lo más rápido posible por la salud de la gente".

Con respecto a la alimentación que mantiene en época de cuarentena, "Leo" apuntó que "puede pasar que en este tiempo uno coma algo de más por la ansiedad", al tiempo que agregó que "uno trata también de cuidarse con la comida, nuestra nutricionista nos ayuda durante todo el año en ese sentido".

Este parate puede servirle al equipo que dirige Arnaldo Sialle, "se dice que cuando un equipo se encuentra en una racha adversa y se para la competición es lo mejor que le puede pasar porque refresca la cabeza, tratar de ser autocrítico en un montón de cosas y después arrancar con todo", manifestó Ferreyra en tono reflexivo.

Hace días, se instaló el fuerte rumor sobre la eliminación de los descensos para este torneo porque estaría "dado por terminado", con respecto a estos términos Gimnasia deberá prestarle mucha atención puesto que se encuentra en zona roja. En consecuencia, el entrevistado comentó: "Se dicen muchas cosas, pero todavía no hay nada cierto. Sabemos que peleamos el descenso. Si llega a pasar eso que se rumorea no sé si será un alivio. Acá puede pasar cualquier cosa y si nos dicen que en la semana siguiente debemos prepararnos para jugar no nos queda otra que acatar las órdenes".

"Todo jugador tiene orgullo y un amor propio que todo debe pasar en la cancha, no nos gusta ganar por escritorio. Esto el jugador de fútbol lo tiene incorporado. Nosotros nos vamos a preparar para seguir jugando el campeonato", confesó por último Leonardo Ferreyra. (Emiliano Saavedra)

¿Asciende San Martín?

Mientras la pelota sigue parada (y no se sabe hasta cuándo) por el coronavirus, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) busca resolver qué pasará con los campeonatos. En ese marco, en las últimas horas comenzó a tomar fuerza de que existe la chance de que San Martín, el mejor equipo de la Primera Nacional en la tabla general, podría obtener el ascenso directo a la Superliga sin culminar el campeonato. En declaraciones a La Gaceta de Tucumán, el presidente del “santo”, Roberto Sagra, explicó que ”la gente tiene la atención puesta en la salud, pero hay distintas versiones. Todo dependerá del tiempo que pase hasta que se reanude el fútbol”.

“Lo que se viene hablando en AFA es que no se perjudicaría a los equipos, ni a los que están bien ni a los que están mal”, comentó consultado el mandamás sobre el posible ascenso de la entidad del barrio Ciudadela. La chance de ascenso directo para San Martín es concreta, reconoció Sagra y recordó que una situación similar se dio en Chile luego del parate por el conflicto social en el país trasandino.

“Todos los días cambia la situación, pero es difícil volver a jugar al fútbol. En China recién están regresando a las calles de a poco. El fútbol, al ser un deporte de contacto, tardará un poco más en volver”, sentenció. Hasta el momento, el “santo” tucumano, de excelente participación en la zona B de la Primera Nacional, lidera la tabla de posiciones con 44 unidades y su escolta es Defensores de Belgrano con 41.