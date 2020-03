Un panorama mucho más que prometedor

El hockey llegó a Gimnasia y Esgrima con la intención de quedarse por muchísimo tiempo.

Con el trabajo y la dedicación adecuada experimentados entrenadores se pusieron "al lomo" este deporte con la idea de fomentarlo cada día más en la capital jujeña y por qué no lejos de ella también siempre con la camiseta "albiceleste" como excusa.

Silvina Sadir es una de las profesoras a cargo y conversó con El Tribuno de Jujuy explayándose sobre su labor con el hockey "celeste y blanco".

"En enero presenté el proyecto en el ‘lobo’ y bueno, la comisión directiva me lo aceptó. Estoy con el profesor José Miranda que me acompaña en este proyecto", comenzó la "profe" sobre la interesante iniciativa.

"Arracamos con capacitaciones para profesores nuevos, es algo que yo estaba viendo cuando trabajaba en el Club Ciudad de Nieva que a esta disciplina lo que le hace falta, recurso humano, es decir, profesores jóvenes que se dediquen y estén capacitados para dar las actividades".

También la entrenadora afirmó: "Veía que al hockey infantil lo estaban dejando de lado y justamente el proyecto fue comenzar desde cero convocando a las más chiquititas y armar minitorneos y sacarlas a jugar afuera".

Sopresa. "Cuando abrimos la convocatoria en el "lobo" nos dimos cuenta que las consultas eran para todas las categorías así que abrimos las inscripciones para todas las categorías desde infantiles, juveniles y primera", dijo la entrevistada.

"Arrancamos el 9 de marzo, la situación actual del mundo nos dio la posibilidad de entrenar poco, fue en el RIM 20", confesó Silvina Sadir con notables ganas de regresar al trabajo pero con el respeto debido a las disposiciones por la pandemia.

"El panorama es interesante, con gente nueva. El solo hecho que la convocatoria sea de Gimnasia ayudó", aseguró la profesora detallando lo que fue la captación en el club "albiceleste".

Ante la situación extraordinaria que se atraviesa, la entrenadora contó cómo hacen desde el equipo de trabajo del hockey en Gimnasia para seguir dinámicos. "Intentamos seguir capacitando a los profesores vía online, con cursos que gracias a Dios hay desde la confederación o distintos lados". A lo que agregó: "El preparador físico arma rutinas físicas para las jugadoras. La intención es que no sientan que desde el club se las está abandonando o dejando a un lado".

Todo el staff

Silvina Sadir detalló su equipo de trabajo: la acompañan José Miranda, Alan Mancilla y Elba Miranda y la colaboración de Aldana Gómez, Guadalupe Humeres y José Luis Juárez.

En el “expreso”



Ante la situación sanitaria que estamos pasando, obviamente el hockey de Talleres se encuentra en un lógico parate. En Perico siempre se respira buen deporte, por el fútbol de Talleres, por las distintas disciplinas sobre ruedas siempre tan emocionantes y también por aquellas actividad que lejos de quedarse atrás intentan día a día surgir aún más. Un claro ejemplo de los deportes que quieren destacarse mucho en tierras periqueñas es el hockey.

Desde el “expreso” intentan no quedarse atrás para nada y fomentan con todas sus herramientas la práctica de la disciplina del palo y la bocha. Fue Franco Paredes quien se encargó de contar cómo se trabaja en el “expreso”. Él con empeño y dedicación está a cargo de prácticamente todo el hockey de la institución.

“Iniciamos en el año 2014 con hockey aquí en Talleres, siempre apuntamos a las categorías infantiles”, indicó el entrenador marcando un claro objetivo para fortalecer la disciplina en cuestión. “El trabajo que se está haciendo aquí siempre fue en crecimiento a pesar de no tener una cancha de hockey reglamentaria y de entrenar en un piso que no es acorde a lo que es el entrenamiento de hockey. Nos adaptamos”, dijo el instructor detallando algunas “piedras en el camino” con las que tienen que luchar para sacar adelante este deporte en Talleres.

“Tratamos de dar lo mejor”, dijo el DT quien entiende que está lejos de escatimar esfuerzos en la búsqueda de mejorar la actividad. En cuanto al desempeño de sus equipos Paredes expresó: “La sexta pudo en 2018 ser campeona y la séptima fue subcampeona en la Asociación Jujeña. Fue meritorio haber llegado a dos finales en un año”.

El entrevistado destacó también que a pesar de ser un club que hace relativamente poco que está con esta disciplina, “supo aportar jugadoras a las selecciones juveniles jujeñas” -Sub 12; Sub 14; Sub 16; Sub 18-. “Las jugadoras que tenemos siempre son aguerridas y dejan todo en la cancha. En lo técnico se trata de mejorar lo más que se pueda”, describió el DT quien se mostró con confianza para seguir creciendo en este deporte que dio tantas alegrías a los argentinos en distintos Juegos Olímpicos. Como un anhelo, Franco Paredes deseó una cancha propia donde Talleres pueda ser local ya que por el torneo jujeño juega como anfitrión en la cancha sintética de la ciudad de Palpalá.