El presidente extendió la cuarentena hasta que termine Semana Santa

El Gobierno reforzó hoy la ayuda y asistencia a los sectores sociales más vulnerables ante la pandemia de coronavirus y destacó la "responsabilidad social" en el cumplimiento del aislamiento preventivo y obligatorio, que se extendió hasta que termine Semana Santa, como resultado de reuniones que mantuvo el presidente Alberto Fernández con expertos y con gobernadores para buscar medidas que permitan mitigar el avance de la pandemia.



La extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta que finalice Semana Santa fue anunciada por el Presidente en un mensaje que brindó esta noche luego de haber mantenido una videoconferencia desde la residencia de Olivos con los gobernadores y el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, para evaluar la situación, escuchar el panorama de las provincias y evaluar los próximos pasos.



El ministro de Salud, Ginés González García, había asegurado al mediodía que "unánimemente" los expertos del Comité de Crisis que trabajan sobre la pandemia "opinaron que hay que prorrogar la cuarentena", aunque había dejado claro que "la decisión es del Presidente".



El funcionario incluso había señalado que "las decisiones siempre van a ser de acuerdo con la evolución, las curvas y los indicadores".



"Prorrogar la cuarentena es prorrogar el inicio de clases", señaló respecto a una eventual extensión de las restricciones, en sintonía con lo que recomiendan los expertos que se reunieron con Fernández en Olivos.



Añadió que el país tiene "el orgullo de que en el mundo se hable del modelo argentino, no solo porque hemos comenzado con acciones muy fuertes desde el principio, sino porque además las hemos hecho todas juntas: hemos iniciado antes y con muchísima más intensidad las medidas".



En tanto, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, destacó el "gran sentido de la responsabilidad de la sociedad" y sostuvo que el Presidente "prioriza la salud porque perderla sería irreversible".



Berni resaltó que "los intendentes están trabajando mañana, tarde y noche junto al gobernador" Axel Kicillof porque, dijo, "hay sectores donde la realidad es muy dura, y es ahí donde más se están ocupando de hacer llegar las herramientas integrales del Estado".



Añadió que abrir los caminos "es clave" debido a que se necesita que "las góndolas están abastecidas, las farmacias y las estaciones de servicio abiertas".



Por su parte, intendentes del Conurbano reforzaron en las últimas horas la ayuda alimentaria a los sectores más vulnerables y sumaron camas al sistema de salud, mientras evalúan soluciones para las pymes y los sectores de la economía informal afectados por la emergencia.



"Las pymes con menos de 25 empleados, que la semana próxima deberán pagar sueldos, así como el peluquero, el electricista que no puede salir a trabajar, el albañil que está parado, es lo que nos preocupa también por estos días. Estamos buscando soluciones también para ellos", dijeron a Télam fuentes de los municipios de Lanús y Merlo.



El jefe comunal de Esteban Echeverría, Fernando Gray, planteó que el objetivo es que el "Estado llegue a todos para cubrir las necesidades básicas de los distintos sectores. Pero hay que tener en cuenta que la crisis económica es mundial. Debemos asegurar el aislamiento, e iremos viendo como vamos activando la economía", aclaró.



Las fuentes ratificaron que para hacer frente a la demanda sanitaria se trabaja en la construcción de hospitales modulares en terrenos contiguos a las Unidades de Pronta Atención -UPA-, en convenios con clínicas privadas y en la readaptación de espacios municipales para instalar camas.



El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, recorrió el predio junto al intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, para verificar el avance de las tareas.



"Vamos a instalar un hospital de campaña en una de las naves del Polo Educativo que tenemos en Lanús Oeste, que está terminada pero que iba a habilitarse para educación el año que viene", explicaron a Télam fuentes de ese municipio conducido por el alcalde Néstor Grindetti, de Juntos por el Cambio.



Para hacer frente a la ayuda social, los intendentes firmaron con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, un convenio por el que se les impartió una partida de $10 millones para alimentos y artículos de limpieza, coincidieron en señalar Gray, Zabaleta y Grindetti.



Con las particularidades de cada zona, la misma modalidad se lleva a cabo en el resto de las comunas, con la particularidad de que en Quilmes, La Matanza y próximamente Moreno el Ejército colabora con la distribución de comida.



Al respecto, Arroyo señaló hoy que el Gobierno "esta trabajando para sostener los ingresos" de todos los sectores de la sociedad ante la reducción de la actividad económica y añadió que "ahora también se debe ayudar a las personas que hacían changas y reclaman alimentos porque hoy no tienen ingresos".



"La situación es muy complicada porque nunca había pasado un parate económico de esta magnitud. Todos estamos trabajando sobre sostener ingresos, fortalecer a todos los sectores que tienen una situación complicada", agregó.



El presidente Fernández resolvió el 19 de marzo el inicio del aislamiento a partir del día siguiente, producto de la emergencia por el coronavirus, y hasta el 31 de marzo, plazo que hoy quedó extendido hasta el final de Semana Santa.