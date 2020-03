El 28 se realiza el primer Regional Simultáneo

El calendario para los pesistas de la Federación Jujeña de Levantamiento de Pesas y Fisicoculturismo está diagramado. "El 28 de marzo tenemos el primer regional", anunció Ismael Luna.

El presidente de la entidad madre de las pesas federadas en la provincia resaltó: "El 28 comenzamos la temporada con el primer Multiarea Simultáneo, se hace en todo el país, la idea es llegar de la mejor manera posible con todos los pesistas, serán importante las marcas que hagan los chicos porque son homologadas por la Federación Argentina", y agregó: "Nos mandaron un correo dando a conocer las marcas, son pocos chicos en la categoría de Franco Luna que figuran como interés nacional, invitaron a realizarles control antidopaje a los sub 17".

El 28 de marzo el torneo será en el CAI, "esperamos tener una buena convocatoria con pesistas de los diferentes puntos de la provincia, veremos si llegan algunos de Salta".

Por otro lado, el directivo y entrenador se mostró sorprendido porque no convocaron a ninguno de los jujeños a la primera concentración de la Federación Argentina, "en este momento se cumplió con la primera concentración en el Cenard de la Federación Argentina de Pesas, nosotros teníamos tres chicos con posibilidad de ser convocados, pero no los llamaron, fue raro, nos sorprendió porque tienen buenas marcas, Lucas Villalba, Matías Condori, ambos de Ledesma, y Franco Luna, estamos hablando de un campeón argentino y un subcampeón", puntualizó, aunque reconoció que "quizás haya chicos mejores, pero esperemos que en el futuro puedan ser tenidos en cuenta".

Ismael Luna se refirió al calendario para esta temporada, "tenemos un calendario cargado de competencias, Sudamericano sub 15, sub 17, Panamericano sub 17 para Franco Luna, los Juegos Evita, los Torneos Argentinos, un año con mucha competencia".

Los entrenamientos en Club Independiente siguen a pleno, "seguimos desde las 19 en Club Independiente de lunes a viernes, están todos los chicos invitados a sumarse al levantamiento olímpico, para los Evitas queremos armar un equipo fuerte en femenino, algo que hace un tiempo no estamos llevando", finalizó Luna, presidente de la Federación Jujeña de Pesas.