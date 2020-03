Exitoso encuentro

La Municipalidad de Palpalá a través de su Dirección de Deportes llevó a cabo en forma conjunta con Los Perales Rugby Club, con sede en el barrio 18 de Noviembre de la ciudad siderúrgica, una jornada recreativa destinada a niños, niñas y adolescentes comprendidos entre los 8 y 14 años de edad.

Los Perales Rugby Club junto al municipio de Palpalá buscan contener a niños y jóvenes a través de la práctica del deporte.

La misma tuvo lugar en el predio adyacente a Las Aguas Danzantes en el acceso sur de la ciudad. En la oportunidad se realizaron disciplinas predeportivas de rugby con toque sin tacto o impacto, con el objetivo que los participantes conozcan algunas de las técnicas del deporte en cuestión.

Al respecto Fabricio Lamas, integrante de Los Perales Rugby Club, manifestó que "yo me inicié hace un año y medio y con el poco tiempo de mi experiencia pude a los 16 representar a Palpalá en Córdoba y me acerqué al club con un amigo y como era de Palpalá no sabía mucho del club por los volantes y publicaciones que están haciendo ahora, me gustó, me animé. Es un deporte de mucho contacto, mucho roce físico, hay que prepararse para recibir y dar. Es muy lindo. Les diría a los chicos que se animen que es un deporte y deben tener una oportunidad en practicarlo con mucho sacrificio, compañerismo, humildad y disciplina. Nos prepara para la vida", sintetizó.

Por otra parte, Sebastián Ávila, instructor de Rugby Infantil en Los Perales Rugby Club, expresó que "comenzamos este domingo y vamos a continuar el próximo para hacer muestras de Rugby Recreativo a modo de incentivar a los chicos y promocionar este deporte y así se acerquen al club a participar, aprender los valores y promocionar el juego", agregando que "comenzamos ya con los infantiles desde los 4 a 5 años hasta los 14, están invitados a participar. Las categorías juveniles y mayores ya están en pretemporada y los infantiles lo harán desde el 14 de marzo. Los que se quieran inscribir tienen que acercarse en el barrio 18 de Noviembre detrás del cementerio los sábados de 10 a 12, ahí los estaremos esperando. Ya tuvimos un encuentro con el director de Deportes de la Municipalidad de Palpalá, Daniel Luna, que tiene un proyecto de fomentar el rugby como otros deportes", finalizó Sebastián Ávila de Los Perales Rugby.