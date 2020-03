Según la OMS, la mortalidad del coronavirus es del 3,4 %

A escala global, los pacientes diagnosticados con el nuevo coronavirus mueren en una proporción del 3,4 %, afirmó este martes en rueda de prensa el presidente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"En comparación, la gripe estacional generalmente mata muy por debajo del 1 % de los infectados", agregó Tedros, citado en un tuit publicado este martes en la cuenta del organismo.

Asimismo, el director de la entidad hizo un llamamiento a los productores de suministros médicos para que "aumenten urgentemente la producción", de tal forma que se pueda satisfacer la demanda global en medio de la epidemia de covid-19.

