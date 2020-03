Un hombre sacó a su hija de la cínica donde está internado el infectado por coronavirus

"Mi hija estuvo internada dos días por una gastroenteritis, ya le estaban por dar el alta pero al enterarnos le dije a la médica, nos vamos de acá ya", dice Fernando Regueira, de 47 años, padre de la niña internada en la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, donde está el primer paciente con coronavirus de la Argentina.

De la puerta que da a la avenida Pueyrredón al 1461, donde está ubicada la clínica, salen los personas que vinieron a hacerse un control o a visitar a un pariente intentado. De pronto, se enteraron que dentro de edifico está internado un hombre de 43 años que llegó el domingo de Milán, Italia, en un vuelo directo de Alitalia y es el primer caso confirmado del virus chino en el país.

Italia es uno de los países con más infectados. El paciente también estuvo en Barcelona, por lo que se cree que habría contraído la enfermedad en Europa.

El domingo a la noche tuvo fiebre y síntomas respiratorios y decidió ir a la clínica de Recoleta para ser atendido. Acá lo aislaron y se mandaron los estudios al Malbran. Hoy confirmaron que dio positivo.

"Mi hija acaba de tener un hijo. Estoy muy preocupada por ella y por mi, que tengo 64 años. Mi hija está en el piso 12, tengo miedo de contraer coronavirus", relata Enza Freites, desde la puerta de la clínica.

Desde el domingo mismo se activó el protocolo entre los ministerios de Salud de Nación y Ciudad con seguimiento diario.

Nación se hizo de los datos de los pasajeros ubicados adelante y atrás del asiento del hombre infectado para hacerles un seguimiento.

"Yo vine a la guardia por un resfrío y mocos, y justo me encuentro con esto, no lo puedo creer. Me voy a quedar a esperar mi turno fuera del edificio por las dudas", dice Carlona Celiz, de 48 años.

Fuente: La Nación