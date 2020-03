Le robaron la moto, ubicó al ladrón y denunció que la Policía todavía no actuó

Una mujer sufrió el robo de su motocicleta, se encargó de ubicar al ladrón y denunció que la policía se niega a recuperarla y teme que cuando se proceda, ya no la encuentre.

Cintia Quiroz es una mujer de 32 años y junto a su pareja alquilaron un local comercial para iniciar un pequeño emprendimiento. La madrugada del 18 de febrero último su motocicleta marca Motomel Blitz de 110 cc de cilindradas de color azul estaba estacionada en la puerta del local ubicado sobre avenida Rivadavia al frente del Mercado de Abasto, donde fue robada mientras ella junto a su pareja arreglaban el lugar.

“Mi esposo salió corriendo para la zona de Azopardo y al cabo de unos minutos logró cruzarlo al chico que manejaba mi moto, pero este intentó atropellarlo y mi esposo no pudo hacer nada”, dijo Quiroz.

Con los datos del delincuente que el esposo de Quiroz logró ver, se dirigieron a la sub comisaría de San Francisco de Álava para denunciar el robo, pero “no me quisieron tomar la denuncia porque mi domicilio es de jurisdicción de la seccional 6º. Me fui a la seccional del barrio 12 de Octubre y para sorpresa mía, me dijeron que no podían tomarme la denuncia porque no me acordaba del número de patente de la moto y todos los papeles estaban dentro de la cajuela”, dijo la mujer de 32 años.

“Al no obtener respuestas de los policías, empecé a moverme por mis propios medios y pude dar con la casa del chico que me robó la moto, justo cuando salía y llamé a la policía, pero me dijeron que no tenían móvil, les expliqué que estaba a menos de tres cuadras de la subcomisaría, pero todas fueron negativas”.

“Al otro día, o sea el 19 de febrero me entero que este chico vendió mi moto a 2500 pesos a su amigo, me encargué de averiguar donde vive y volví a dar aviso a los policías y otra vez lo único que recibí fueron excusas y negativas. Con todo esto entiendo que los policías de la subcomisaría de San Francisco de Álava pretendían que trajera al delincuente, lo obligara a confesar el robo, para recién hacer algo. Soy una persona trabajadora y me costó tanto pagar en cuotas mi moto para que un delincuente la termine vendiendo a 2500 pesos, pero más de duele que los policías no quieran cumplir con su trabajo. Pienso que hasta actúan en complicidad con los delincuentes. Cómo puede ser posible que haya hecho toda la investigación, que haya descubierto la identidad del ladrón y que ni siquiera me quieran tomar la ampliación de la denuncia”, relató la mujer.