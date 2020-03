Implementan una tienda virtual

A raíz de la emergencia sanitaria que atraviesa el país por la propagación del coronavirus-Covid 19 y las medidas de aislamiento social que impiden la llegada de turistas a Purmamarca, el pueblo implementará un mercado virtual para la comercialización de productos de manera on line donde los lugareños podrán vender sus artesanías y vouchers de productos o servicios.

La iniciativa surge de un emprendedor local, Sergio Aramayo, y cuenta con el apoyo de la Comisión Municipal de Purmamarca. Se realizará a través de la plataforma virtual www.purmamarca.gob.ar/mercado e invitaron a todos los que deseen sumarse para ofrecer sus productos. Los interesados en vender deberán comunicarse al teléfono 3885108936. Purmamarca es uno de los pueblos turísticos de referencia del norte argentino y su principal actividad, el turismo, que es el pilar de sustento para sus familias, hoy sufre las consecuencias de la problemática mundial. Esta situación complica a un amplio sector de emprendedores locales.

A razón de ello se implementará esta herramienta que les permita brindar a diversas familias emprendedoras del pueblo un nuevo canal de ventas para sus productos, en este caso a los vendedores feriantes de objetos regionales y productos textiles elaborados artesanalmente, vouchers de productos o servicios y arte. Sergio Aramayo detalló algunas de las características que tendrá El Mercado de Purmamarca (Tienda ON -line) "no hay exclusividad, es decir, pueden seguir vendiendo sus productos por otros canales como facebook, mercadolibre u otros. No hay comisiones. El valor que se pide, es el que se recibe si el producto se vende, pero se tiene que tener en cuenta que al producto se le sumará aproximadamente un 20% para la venta al público por nuestro sistema". "Los productos que se pongan a la venta no deben ser frágiles ni muy voluminosos para no tener problemas con los envíos. Les sugerimos que los productos sean de un importe superior a los $ 1000. Si quieren vender productos más económicos, les recomendamos crear un pack o combo con varios productos". También detalló que tienen que tener una cuenta de MercadoPago para recibir el dinero de las ventas. "Si su producto se vende en la tienda online, lo retiraremos de donde nos indiquen y al momento de retirarlo te transferimos el importe acordado". Los interesados en vender sus productos deben comunicarse al teléfono 3885108936.

Truque y venta de productos

A través de un grupo de whatsapp denominado "Autoconvocados", grupo que se generó a partir de la lucha por la preservación de la laguna y los cerros de siete colores, se ofrecen distintos productos para intercambiar o a la venta como pan y productos dulces como roscas de pascua, budines, prepizzas, quesos de cabra, choclos, fideos caseros, duraznos, armando redes de economía solidaria ante la situación de emergencia sanitaria.