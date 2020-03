El difícil momento de Centurión y el apoyo de muchos

Melody Pasini, la novia del futbolista de Vélez Sarsfield, Ricardo Centurión, falleció ayer en un accidente de tránsito en la localidad bonaerense de Lanús.

La joven, de 25 años, sufrió un paro cardíaco mientras manejaba y el Peugeot 208 chocó con un auto que estaba estacionado sobre la calle Pergamino en la localidad bonaerense de Lanús.

Se investigan los motivos por los que Pasini violó el aislamiento social obligatorio por el coronavirus para trasladarse desde Puerto Madero hasta la zona de Banfield.

Vélez Sarsfield publicó en su cuenta oficial un mensaje de apoyo para Centurión, quien a principios de mes también sufrido el fallecimiento de su abuela.

"La Institución acompaña en este duro momento a Ricardo Centurión, tras conocerse la triste noticia del fallecimiento de su novia, Melody Pasini. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos Mucha fuerza Centu!", fue el mensaje del "fortín".

Luego, Racing Club, dueño del pase de "Centu", también publicó un mensaje dado que Melody era hincha y socia de la "academia".

"Acompañamos a Ricardo Centurión y a su familia en este momento de dolor. Y siempre recordaremos a su novia, Melody Pasini, hincha y socia de nuestro club. A su familia, nuestras condolencias por su fallecimiento", envió Racing.

A las condolencias de Vélez, se le sumó un mensaje desde la cuenta oficial de la Superliga Argentina de Fútbol.

"La familia #SAF acompaña a Ricardo Centurión tras el fallecimiento de su novia, Melody Pasini. Abrazamos a la distancia a Centu y enviamos condolencias a familiares y amigos", tuitearon desde la entidad madre del fútbol argentino.

Por otro lado, también el delantero del New England Revolution de la MLS de los Estados Unidos, Gustavo Bou, manifestó ayer su desconcierto por la muerte de la novia de Ricardo Centurión.

"La verdad, todavía no puedo creer la noticia que me llegó. Ayer (por el sábado) estuve hablando con Ricardo. Estaba con la novia en la casa, lo más bien. Hoy me levanté y me enteré de esto", expresó el excompañero de Centurión, en diálogo con el diario Olé.

Y agregó: "En medio de todo lo que estamos viviendo, encima pasa esto. Son cosas que uno no entiende. Estoy muy mal. Les mando muchas fuerzas a Ricardo y a toda la familia de Melody".

Bou supo ser campeón con Racing Club.