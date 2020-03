Entrenar en casa para volver bien

Unos días después que puso en marcha la temporada 2020 de la escuela de tenis, Guillermo Milisenda tuvo que suspender todo porque se declaró la cuarentena. Sin embargo desde la casa le hace un seguimiento a sus alumnos.

"Es complicado, no es lo mismo entrenar en casa solo que en la cancha, en el club, el profesor está atento mirando el golpe, como se mueve, hasta como agarra la raqueta, uno siempre está atento a cada detalle", expresó.

Los trabajos que desarrollan los chicos son diversos "hacen ejercicios de bajo impacto, algunos tienen la posibilidad de pegar a la pared utilizando como un frontón, otros no porque no les permiten, los vecinos se quejan, pero una u otra manera están moviéndose".

Sucede que hacer deporte, y en particular tenis para sus alumnos en esta cuarentena es fundamental "estar encerrado es muy complicado, los chicos están acostumbrados a estar activos, a moverse, entonces agarran la raqueta, la pelota y comienzan a pegarle, después me pasan videos, me consultan, pero más que un seguimiento lo que hago es preguntarles como están, como están llevando esto de no salir y alentarlos a mantenerse bien para cuando todo regrese a la normalidad estén listos para entrenar".

Guillermo Milisenda es un entrenador muy reconocido no solamente en Jujuy, sino en diferentes puntos del país y el mundo, debido a su constante capacitación, por eso en el Tennis Center ubicado en barrio Los Perales, dicta clases para todas las edades "contamos con la escuela de tenis desde los más pequeños hasta 16 años, los sumamos, aprenden a jugar al tenis, después se ve si alguno de los chicos quieren insertarse en la competencia, pero apuntamos a sumar jugadores y que realicen una actividad deportiva", y agregó "hay turnos de tres veces por semana y dos veces, para la escuela de tenis. Las clases para adultos tambien estan abiertas y los interesados pueden comunicarse al teléfono 388 5132446".

Sin dudas que este parate también complicó a Guillermo Milisenda en el aspecto económico "y uno vive de esto, al mantenimiento de las canchas le tenes que hacer todos los días, el club queda al frente de casa y lo hago yo o mi hijo, porque el canchero está de cuarentena y no puede salir lógicamente".

Por último, el entrenador recordó que "hace unos días dicte un curso sobre desarrollo de tenis a través de internet, una capacitación virtual invitado por Fernando Segal, una experiencia muy buena", finalizó.