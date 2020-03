"Es importante transmitir información con claridad y veracidad por parte de los medios de comunicación y de la población en general en las redes sociales porque estamos en un momento atípico en el mundo, en medio de una pandemia, que requiere generar los hábitos sanitarios y sociales necesarios para no entrar en pánico ni agudizar la situación", explicó Gastón Ortiz, periodista especializado en salud y miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico.

El rol de la comunicación es clave "para que la comunidad se encuentre lo más calmada posible y no llegue a tomar decisiones y acciones que puedan ir en contra de su persona, de su entorno y de la comunidad misma como, por ejemplo, cuando la gente no presta atención a las recomendaciones y rompe la cuarentena. La comunicación no debe generar miedo, porque el miedo nunca es un buen asesor en la población, eso genera un efecto inmediato, pero a largo plazo no genera cambios, y eso justamente es lo que necesitamos, cambiar hábitos y ciertas costumbres que deberíamos modificar para siempre, se precisa generar conciencia", aseguró.

En ese sentido Ortiz señaló que "la comunicación frente a este panorama tiene que apuntar a llevar tranquilidad a la gente y sostener los hábitos necesarios para resguardarnos. En la vacunación se llama efecto rebaño, es cuando la mayoría de la población se encuentra bien informada se bajan los niveles de ansiedad y riesgos. Si la gente no recibe información de calidad ocurrirá lo contrario. Escrachar en redes y difundir noticias falsas nos perjudica".

Ser cuidadosos

"Hay que ser muy cuidadoso a la hora de publicar sobre cuestiones médicas, el otro día leía un artículo periodístico que decía que hay desabastecimiento de un medicamento porque la gente leyó que un virólogo dijo que con cierto tratamiento se solucionaban las cosas, y eso impactó en la gente que compró por si le toca ser un caso positivo del coronavirus. Entonces en ese caso no hubo una buena interpretación de la información y el periodista tampoco supo profundizar sobre qué evidencia científica tenía el entrevistado y sobre la respuesta de la comunidad científica al respecto", agregó.

Asimismo, sostuvo que "la responsabilidad de comunicar hoy es tan importante como el trabajo que hacen los médicos y las decisiones que se toman a nivel de políticas sanitarias, lo que hacen los ministros, el COE, etc. Está al mismo nivel de importancia porque sino pasan estas cosas, ocurre que salen a decir también que se puede hacer alcohol en casa sin explicarte los riesgos de eso o que te pongas a utilizar de forma excesiva recursos que hoy escasean en el sistema de salud y ellos lo necesitan más que nosotros".

Chequear la información

Explicó que la información debe ser clara, precisa y debe estar respaldada de evidencia científica porque el problema que hoy atravesamos como humanidad es sanitario y la salud es una disciplina dentro del campo de la ciencia, "entonces para usar las palabras correctas y que la información llegue de la mejor manera es necesaria la comunicación responsable que sea producida por profesionales que entiendan de lo que están hablando por eso es imprescindible que esté muy chequeado antes de publicarse", insistió sobre la cuestión.

Un grave error es develar la identidad de pacientes

Gastón Ortiz remarcó que es preocupante que se difunda y se filtre información que solamente debería manejar el Estado porque en la Argentina existen leyes que protegen a los pacientes y a la información personal.

Al respecto afirmó que “se violan nuestros derechos y en la situación en la que estamos, el Estado más que nunca debería ser cuidadoso y mucho más estricto con respecto a la información. Sabemos que muchas veces, la gente por medio del boca a boca se provoca que ciertos datos que no deberían trascender lo hagan, pero acá tenemos que trabajar un sentido de responsabilidad colectiva porque a nadie le gustaría que por un tema de salud nos escrachen”. “Hay que generar esa idea de que a nadie le gustaría que le hagan eso de difundir datos de nuestros hijos e hijas, de nuestras parejas y familia se vea expuesta de la forma en la que se vio al primer caso que hubo en la provincia y la semana pasada también ocurrió con otra persona que dio positivo y que de fuentes oficiales se filtró desde el número de documento hasta los lugares en los que estuvo donde se ve que hubo un trabajo del Estado por establecer los nexos epidemiológicos”, mencionó. Remarcó que antes de las leyes tiene que haber empatía en la población que debe ponerse en el lugar del otro.

Estigmas sociales

Por otra parte, Ortiz recordó más sucesos similares al que vivimos hoy que ocurrieron en otros momentos de la historia, “tuvimos otras pandemias, pero todas son distintas. Lo que pasa ahora me hizo acordar mucho a cuando se dieron a conocer los primeros casos de VIH que la gente estigmatizó a distintos sectores de la sociedad por creerlos culpables. En ese sentido expresó que “ahora empezó a ocurrir lo mismo, hay hasta autoridades que hablan del ‘virus chino’ y ese término no debemos utilizar porque genera estigmas que a su vez generan discriminación a la población oriental, a personas que tengan rasgos físicos orientales que por más que no lo sean, son atacadas en la calle y maltratadas en algunas ocasiones”. Siguió diciendo que “entonces todo tipo de escrache hoy en día no contribuye, lo único que hago con eso es contribuir al miedo, al pánico, a la desinformación y querer culpar a alguien de una problemática que es sanitaria. Es importante que todos respetemos las medidas sanitarias que dispuso el Gobierno nacional y provincial”.