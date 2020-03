"Necesitamos créditos automáticos para poder sostener la actividad"

¿Cómo afecta al sector industrial esta pandemia?

El liderazgo de Alberto Fernández es muy claro respecto a priorizar la salud de los argentinos y eso es positivo. Que se hayan decretado determinadas cadenas económicas como esenciales de producción es positivo, porque le permite acercar insumos necesarios para la población. A partir de esto creo que ahora, más allá de las consecuencias de salud por la pandemia, vamos a enfrentar también consecuencias económicas, es por eso que yo vengo solicitando que se otorguen créditos automáticos, que el Banco Central instrumente las medidas necesarias para trabajar créditos automáticos por parte de los bancos, junto con créditos para pymes, para adelantar los cheques que están en circulación para que no se rompa la cadena de pago, que permita poder sortear este aislamiento con el menor sufrimiento posibles en lo que es el corazón del sistema, que es el sector productivo.

¿Esta asistencia ya ha sido solicitada? ¿Han tenido algún tipo de respuesta?

Es una propuesta que he realizado oficialmente y que se ha hecho pública. Todavía no se ha avanzado porque entre la suspensión de la actividad bancaria y los feriados, ha habido poco tiempo para instrumentar la medida, pero yo creo que esta sería una media adecuada para el tiempo que vivimos. Frente a una crisis inédita hay que ir con soluciones inéditas y estas son asistencias dentro de lo que serian realidades que, de llegar a instrumentarse a tiempo, pueden seguramente producir menos daño que si no se las instrumenta.

¿Estos créditos alcanzarían a toda la industria o sólo a los rubros que están paralizados, que no están dentro de la producción de insumos esenciales?

Para todos porque la cadena de pago esta quebrándose en general en la economía de la argentina, y el funcionamiento que están teniendo estas cadenas también tiene una serie de tensiones y de quiebre que ameritan este tipo de medidas.

¿Se resuelve un poco la situación con esta medida? ¿En qué proporción ayuda a sostener la actividad?

Sí, ayudan en la media en que tienen un periodo de gracia. Lo que está operando fuertemente ahora es el aislamiento, entonces esto nos ayuda a la recomposición proyectada para los próximos meses. De hecho es lo está realizando la Reserva federal americana y los distintos bancos centrales de los principales países.

Desde la UIA propusieron al Gobierno nacional la creación de un Comité de Crisis Económica ¿En qué consiste?

La iniciativa apunta a constituir un comité similar al de Salud que ha demostrado ser tan exitoso, pero referido a temas económicos, empresarios e industriales. La idea es trabajar articuladamente con el Gobierno nacional, gobernadores provinciales, y convocar a especialistas que conozcan de la realidad empresaria. La idea es garantizar la continuidad de las actividades industriales esenciales mientras continúa la emergencia sanitaria, y en lo inmediato, analizar y poder tomar medidas respecto del funcionamiento de la cadena de pagos y salarios como prioridad que preocupa al sector. Después sí avanzar sobre temas logísticos, o de comercio exterior.

¿Cómo venía el sector industrial antes de la pandemia? ¿Esto viene a debilitarlos aún más?

Venia ya con una caída fuerte, 40% de capacidad industrial instalada ociosa, veníamos de 4 años de recesión de un Gobierno muy duro, muy pro financiero y poco pro productivo y a esto hay que sumarle esta situación económica que estamos teniendo en argentina. Yo siempre digo que hay un problema de oferta y no de demanda, el problema inflacionario en argentina se va a dar si es que se cae la oferta, es por eso que estas medidas son necesarias.

Y los trabajadores ¿Cuál es la realidad en materia de recurso humano?

Venia también en caída, porque cuando hay caída industrial eso también produce caída en los trabajadores, se resiente toda la actividad. Ahora hay que tratar de contener esta realidad para buscar soluciones con esfuerzos compartidos, con solidaridad.

¿Pueden llegar a haber cierres de algunos establecimientos o despidos de personal?

Dependerá de cómo evolucionen las medidas que se vayan instrumentando. Hasta el momento no ha ocurrido masivamente nada.

¿Se está garantizando el abastecimiento de productos esenciales?

Si, se va buscando mejorar el sistema ya que hubo problemas logísticos en estos días, pero creo que hay que ocuparse para que cada vez haya menos problemas de ese tipo.

¿Pasada esta pandemia, que expectativas tienen desde el sector a partir de la gestión de Alberto Fernández?

Yo tengo una muy buena expectativa porque veo un gobierno que está más enfocado a la producción, a diferencia del anterior que estaba más enfocado a la especulación financiera.