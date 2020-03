A quiénes no se les corta

El Gobierno Nacional lanzó un decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que posibilitará que no haya cortes de servicios por 180 días tanto de la energía eléctrica, gas, agua corriente, telefonía fija o móvil. En el caso de la energía eléctrica Ejesa dijo que alcanzará al 35 % de los usuarios (unas 77 mil personas), beneficiarios de ayudas sociales, pymes, pensiones no contributivas y electrodependientes; mientras Gasnor desconoce aún el alcance de la medida y Agua Potable informará pronto. La medida del Gobierno Nacional estableció que por el término de 180 días las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes, agua corriente, telefonía fija o móvil e internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico satelital no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios. La excepción se enmarca en el plan nacional integral, que busca minimizar la diseminación del coronavirus, morbilidad y mortalidad. "El decreto 311 que es el DNU que sacó el Gobierno Nacional ampara en un plazo de 180 días con un beneficio al sector más vulnerable de la población. Me refiero a beneficiarios de asignación universal por hijo, de pensiones no contributivas, de monotributo social, electrodependientes, pymes y cooperativas de trabajo", explicitó el gerente comercial de Ejesa Rodrigo Ces Gómez, consultado por El Tribuno de Jujuy. Mientras la base de clientes de Ejesa de la provincia son 220 mil familias, el beneficio del "no corte del servicio" beneficiará aproximadamente al 35% siempre que los beneficiados enmarcados en ello, no adeuden más de tres facturas.

Dada la coyuntura que viene atravesando el país, aún antes de esta emergencia, según informó, hay muchos usuarios que no pudieron abonar sus facturas, por lo que informó que se habilitó una línea donde pueden comunicarse para acceder a un plan de financiación. El teléfono es el 0800 888 0077.

Por otro lado, las pymes son también beneficiarias del decreto que los ampara para no cortar el servicios, sin embargo el gerente explicó que es la Superintendencia de Servicios Públicos (Susepu) la que tiene que instruir a la empresa de cómo deberán instrumentar la puesta en vigencia del decreto presidencial. En Jujuy hay aproximadamente 8.500 clientes registrados como pymes que serían alcanzados por el DNU, a quienes luego de conocer la instrumentación de la medida prevén comunicarse para que puedan ser amparados por ese beneficio. Ces Gómez explicó que al tratarse de un servicio público esencial, deben mantener la operatividad del servicio para resguardar que el sistema eléctrico en Jujuy esté en condiciones de seguridad y calidad necesaria. "Por eso invitamos a que los usuarios hagan el esfuerzo y paguen las facturas, para mantener el servicio eléctrico en condiciones en las que las vamos a mantener", instó.

De hecho, explicó que debido al contexto de emergencia en que están cerrados los centros de pago por lo que desde ayer están siendo habilitadas bocas de cobro en las oficinas de Ejesa de modo que puedan abonar en efectivo, tarjeta o tarjeta de débito, o bien acordar un plan de pago para quienes tienen dos o más facturas acumuladas. Podrán abonar en casa central de la empresa en Independencia 60; en las oficinas del supermercado Comodin en esta ciudad, y en las sucursales de Perico, San Pedro, Libertador, Tilcara y La Quiaca.