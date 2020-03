Desalmado hijo agredió violentamente a la madre

Un desalmado individuo agredió violentamente a su anciana madre en una vivienda ubicada en la calle Luis Vernet del barrio Malvinas en la madrugada de ayer y por el hecho fue denunciado por la progenitora en la sede policial del barrio.

El indignante hecho habría tenido lugar aproximadamente a las 3.50 cuando los vecinos del lugar comenzaron a escuchar los desesperados gritos de la víctima solicitando ayuda, como consecuencia de estar siendo agredida por un hijo mayor de edad.

De inmediato y de acuerdo a una fuente oficial en la puerta del inmueble se habrían apostado varios amigos de la mujer quienes solicitaban que abra la puerta en tanto que otros llamaban al teléfono de emergencias 911.

En el lugar se hizo presente personal del Ceop, quienes obligaron al hombre a salir y de esa manera ayudar a la anciana que se encontraba en una de las dependencias de la vivienda con claros signos de haber recibido una feroz golpiza.

En el lugar los vecinos y amigos de la mujer habrían informado y reiterado que no seria esta la primera vez que el hombre de 46 años de edad concurre a la casa de la madre en busca de dinero y si la mujer no accede o no le da lo que él le solicita la agrede no solamente verbalmente sino como en este caso físicamente.

Sobre los hechos

Al llegar los uniformados y luego de varios e interminables minutos, fue la misma mujer quien procedió a abrir la puerta y en un estado de shock informó a los integrantes de la fuerza policial lo que le había ocurrido y autorizando a los miembros de los miembros de la fuerza a ingresar a la vivienda donde lograron apresar al hombre.

Trasladado a la Seccional 32º el violento agresor fue puesto a disposición de la justicia quien de manera inmediata determinó que el mismo no podría acceder a la casa de su progenitora, solicitando a la jueza de Violencia de Género una orden de "protección de persona".

El violento agresor fue notificado por el ayudante de fiscal actuante sobre las disposiciones judiciales que pesan sobre su persona y que en virtud de la especial situación por la que atraviesa el país por esta pandemia quedaría en libertad pero en caso de acercarse a la vivienda sería arrestado de inmediato.

La mujer agredida realizó la correspondiente denuncia para posteriormente ser trasladada al departamento sanidad de la Policía de la provincia.