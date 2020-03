Inclusión y psicología para trabajar desde el fútbol

Leandro Benítez y Soledad Wenk son una joven pareja de profesionales que trabajan en un novedoso proyecto para San Salvador de Jujuy y que está destinado a niños con alguna discapacidad intelectual, para intentar resolver la falta de oportunidades que los más pequeños tienen para su desarrollo.

La escuelita estará a cargo del director técnico nacional de fútbol, Leandro Benítez y la licenciada en Psicología Soledad Wenk.

Ambos lanzaron la "Escuela de Fútbol Inclusiva Jujuy", un espacio que funcionará martes y jueves de 14 a 15.30 para chicos de 7 a 14 años y en el cual la práctica del deporte será el factor de acercamiento entre niños con y sin discapacidad.

"Pensamos en este proyecto con el objetivo de que todos los chicos de esas edades y que tengan o no una discapacidad intelectual puedan, principalmente, recrearse y mediante el juego aportarles el desarrollo psicomotriz que necesitan, además de crear una disciplina y enseñar valores", comentó Leandro Benítez a El Tribuno de Jujuy.

Soledad es licenciada en Psicología y trabaja con niños y adolescentes con discapacidad intelectual. Leandro es director técnico de fútbol y entre ellos fueron surgiendo estas inquietudes respecto a las madres y padres que muchas veces no tienen un lugar a dónde llevar a sus hijos a realizar una actividad recreativa. Hoy, esas largas charlas e inquietudes finalmente se convirtieron en un proyecto para atender estas necesidades.

La profesional en Psicología explicó que la iniciativa "surge por ver que faltan estos espacios de inclusión para los chicos. Sabemos que el juego es un derecho de los niños, también el derecho a desarrollarse y el derecho a la salud, entre otros" y resaltó la importancia de "abrir este espacio para que los chicos se desarrollen y poder generarles una mejor calidad de vida".

Cabe resaltar, que la importancia de este proyecto no se basa únicamente en el deporte y la recreación, sino que se trabaja en la inclusión de los chicos, es decir, no está limitada sólo a chicos con discapacidad intelectual, sino que está abierta a todos los chicos y chicas con y sin discapacidad que quieran participar, para que todos puedan tener los mismos derechos y las mismas oportunidades, centrándose en la calidad de vida de todos ellos.

El "profe" será el encargado de proponer los ejercicios y juegos, mientras que la licenciada será quien adapte todas las propuestas a las capacidades de cada chico.

Para ambos, el proyecto "es un desafío y una gran experiencia, porque nosotros vamos a ir aprendiendo de ellos también", señaló Soledad Wenk.

Fútbol, inclusión y psicología

Los profesionales resaltan que la inclusión es fundamental en el desarrollo de los niños.

Es importante trabajar para no tener que enseñarla sino abrir estos espacios para que se familiaricen con este tema desde chicos y que durante su crecimiento no sea algo ajeno ni desconocido y que no les genere sorpresa o miedo al relacionarse entre ellos.

La discapacidad intelectual tiene que ver con una limitación en lo cognitivo, por eso este proyecto propone que a partir de la estimulación emocional, cognitiva y mental se genere una respuesta psicomotriz, y que el aprendizaje no sólo se alcance desde lo físico sino a nivel cerebral.

.Funcionará en las canchas del complejo "Coquena", en barrio Bajo La Viña, los días martes y jueves de 14 a 15.30.

Para mayor información, los teléfonos de contacto de los encargados de la iniciativa son: 3517438843 o 3536569193.

Pasión por el fútbol

El fútbol es el deporte argentino por excelencia, el que genera pasiones todos los fines de semana y el que nadie quiere dejar de jugar durante su niñez y adolescencia, tantos niños como niñas.

El deporte en general permite la transmisión de valores, la participación, la responsabilidad y el fomenta además de las competencias sociales entre los más chicos. Hablamos de la importancia de que los chicos construyan y convivan en el marco del respeto y la diversidad, valorando los conocimientos y experiencias que cada uno puede tener, para poder compartir estos espacios todos por igual.