Suman 4 muertos y 146 contagios en un día

Cuatro personas murieron y 146 fueron diagnosticadas en las últimas 24 horas con coronavirus en la Argentina, con lo que suman 24 las víctimas fatales y 966 casos positivos, informó ayer el Ministerio de Salud de la Nación en su reporte diario.

La cartera sanitaria informó que murieron "dos hombres de la provincia de Buenos Aires, de 67 y 58 años; una mujer de la provincia Tucumán de 77 años; y otra mujer de 68 años de la provincia de Neuquén".

Además, informó que del total de los casos, el "50,6% son importados".

De los 146 casos, "36 se registraron en la provincia de Buenos Aires, 34 en la Ciudad de Buenos Aires, 12 en Chaco, 21 en Santa Fe, 8 en Córdoba, 11 en Tierra del Fuego, 10 en Corrientes, 3 en Entre Ríos, 3 en Mendoza y 8 en Neuquén", informó el ministerio.

En tanto, los casos acumulados en la provincia de Buenos Aires ascienden a "253 en Buenos Aires; 292 en Caba; en Chaco, 81; en Santa Fe, 111; en Córdoba 81; en Tierra del Fuego, 32; en San Juan 1; en Corrientes 19; en Jujuy 3; en La Pampa 3; en Entre Ríos, 13; en La Rioja 1; en Mendoza 13;en Misiones 2; en Neuquén 20; en Río Negro 8; en Salta 1; en San Luis 6; en Santa Cruz 9; en Santiago del Estero 2 y en Tucumán 15", mientras que Catamarca, Chubut y Formosa no reportan infectados.

Por violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio, decretado el 20 de marzo pasado, 544.153 personas fueron controladas y 14.849 de ellas fueron detenidas, demoradas o notificadas para que regresaran a sus domicilios, informó el Ministerio de Seguridad, desde el inicio de la cuarentena.

En tanto, 300 argentinos que estaban varados en México a causa de las restricciones impuestas tendientes a contener la propagación del coronavirus, arribaron ayer al país en dos vuelos de la Fuerza Aérea mexicana luego de un acuerdo realizado entre las cancillerías de ambas naciones.

Trotta habló sobre el calendario escolar

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, afirmó ayer que “todavía no está la certeza de la modificación del calendario escolar” 2020 y adelantó que “habrá que articular los contenidos del ciclo lectivo de este año con los del 2021”.

El funcionario dio estas precisiones en una exposición virtual ante diputados nacionales del oficialismo y de la oposición de la comisión de Educación que lo consultaron sobre los efectos de la prolongación del aislamiento por el coronavirus y la posibilidad de una nueva postergación del regreso a clases,.

“Hasta que no tengamos la claridad del momento de la vuelta física a la escuela no podemos hablar de adelantar el receso, de ampliar o no el calendario escolar”, dijo el ministro en la reunión, que se extendió más de dos horas y media y que fue presidida por la diputada peronista Blanca Osuna.

“No sólo hay que pensar el calendario escolar, sino todo el proceso de acreditación de saberes, en una instancia que nos permita imaginar la trayectoria del ciclo lectivo 2020 y articularlo con el ciclo lectivo 2021”, explicó en el inicio.

Trotta expuso por casi media hora luego de una introducción a cargo del presidente de la Cámara, Sergio Massa, y de la entrerriana Osuna, quienes le agradecieron la predisposición a participar de la reunión virtual.

En el primer plenario que se realiza de manera virtual, el ministro detalló todas las medidas adoptadas para poner en funcionamiento los recursos tecnológicos en el sector educativo.

“No sólo es importante la continuidad pedagógica sino acompañar a todos los niños, niñas y adolescentes en este momento de incertidumbre”, advirtió.

El ministro Nicolás Trotta reiteró que “la escuela es irreemplazable, así como son los maestros y las maestras”, pero reconoció la necesidad de apelar a sistemas tecnológicos durante la pandemia de coronavirus “para darle continuidad al trabajo escolar”.

“Desde la suspensión de las clases presenciales hemos empezado a tener distintos desafíos. Logramos desplegar la mayor presencia del Estado nacional en articulación con las 24 jurisdicciones educativas para garantizar la continuidad pedagógica”, añadió.

En esa línea dijo que hay “dos cuestiones que para nosotros son centrales: que la escuela es irreemplazable, así como son los maestros y maestras”.

“No sólo afrontamos el trabajo de poder contener a los niños, en un marco donde ellos también están afectados por este nivel de incertidumbre, ya que tuvieron un cambio abrupto de la rutina que no sólo es la no concurrencia al colegio, sino no poder visitar a sus afectos ni establecer un vinculo cotidiano con sus compañeros de colegio”, argumentó.

Destacó el aporte desde la TV Pública y los canales Encuentro y Paka Paka para “garantizar la presencia del Estado, intentando acercar los maestros a los alumnos y a la familia”, en un “primer paso”.

Entre los diputados, los de extracción sindical Hugo Yasky y Patricia Mounier, del Frente de Todos, y Romina del Plá, de la Izquierda, le consultaron al ministro sobre la situación de los docentes en relación a la alteración de la metodología del trabajo y del posible cambio de calendario escolar.

Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica-ARI, fue quien más hizo hincapié en saber sobre la continuidad del calendario escolar, una vez superado el aislamiento obligatorio, y sobre la posibilidad de que se cumplan los 180 días de clases anuales fijados por ley.

“Nos va a ir bien”, dijo Fernández

Tras el anuncio de la prolongación de la cuarentena obligatoria hasta después de Semana Santa, el presidente Alberto Fernández mantuvo ayer una apretada agenda en la Quinta de Olivos, desde donde siguió de cerca los controles de cumplimiento del aislamiento, la atención de los sectores más vulnerables y la creciente polémica por eventuales despidos.

Las actividades del mandatario comenzaron con declaraciones a los medios, luego encabezó una reunión del Gabinete económico y social en la Residencia de Olivos, recibió a representantes de la organización #SeamosUno, y luego compartió una charla en vivo por Instagram con el cantante puertorriqueño Residente.

La primera actividad del jefe de Estado fue en horas de la mañana, cuando concedió una entrevista radial en la que se mostró preocupado por la actitud de su par Jair Bolsonaro, remarcando que teme que Brasil entre “en el mismo espiral que Italia, España, Italia o Estados Unidos”.

Pasadas las 10.30, el Presidente encabezó la reunión del Gabinete económico y social junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y un grupo de ministros nacionales.

Por la tarde, el jefe de Estado recibió a representantes de #SeamosUno, una red de entidades sociales y organizaciones religiosas y empresarias. .

Según indicaron desde Presidencia, el proyecto #SeamosUno es una red de distribución de donaciones de grandes productores de alimentos cuyo objetivo es proveer de cajas alimentarias a dos millones de familias del Área Metropolitana de Buenos Aires, a través de una logística puerta a puerta.

En tanto, la última actividad pública del día fue a las 18, una charla que se transmitió en vivo por Instagram con el cantante puertorriqueño Residente.

En ese marco, Fernández afirmó que “hasta acá los resultados” del aislamiento social obligatorio “parecen ser buenos”, ya que dicen que “estamos dominando al virus”.

Además, consideró que “si se sigue cumpliendo” con la cuarentena “nos va a ir bien”, por lo que habrá “menos gente contagiada y que menos argentinos pierdan su vida”.

“Lo estamos conteniendo (al virus). Si seguimos cumpliendo con las reglas que nos hemos impuesto, no tengan ninguna duda de que nos va a ir bien. Que nos vaya bien quiere decir que suframos menos, que tengamos menos gente contagiada y que menos argentinos pierdan su vida”, agregó.