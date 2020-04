La Sigen pidió precisiones sobre la prohibición del corte de servicios públicos

La Sindicatura General de la Nación (Sigen) solicitó a los entes reguladores de servicios públicos que informen sobre el esquema de intereses que las empresas pretenderían cobrar a los usuarios que no paguen a término como consecuencia de las medidas dispuestas para mitigar el avance del coronavirus.



A través de un comunicado, la Sigen informó que requirió a los entes reguladores de comunicaciones, del gas, de aguas y saneamientos, y de la electricidad, precisiones sobre las medidas previstas para la regularización, por parte de los usuarios y usuarias de los pagos de los servicios prorrogados.



“Vivimos una etapa de absoluta emergencia, que requiere de la responsabilidad y el compromiso de todos. Una etapa en la cual no podemos permitir abusos ni mezquindades”, dijo el síndico general de la Nación, Carlos Montero, en un comunicado.



La solicitud de la Sigen obedece a los alcances del decreto del gobierno que prohíbe temporariamente el corte de suministro de servicios centrales para el desarrollo de la vida diaria, durante el tiempo que dure el aislamiento preventivo y obligatorio.



Uno de los artículos del decreto contempla que “en todos los casos, las empresas prestadoras de los servicios deberán otorgar planes de pago para cancelar las deudas”; sin embargo -según advirtió la Sigen- "la norma no especifica que ocurrirá con los intereses que se generen por el no pago a término de estos servicios".



Es por eso que el organismo solicitó a los entes reguladores conocer la posición que adoptarán en lo relativo a este punto, como así también qué pautas se utilizarán para la reglamentación del decreto.



La nota fue dirigida a los titulares del Enacom, Claudio Ambrosini; del Enargas, Federico Bernal; del ERAS, Eduardo Blanco; y del ENRE, José Basualdo Richards.



En la carta se solicita conocer el detalle sobre los planes de pago de las compañías, como así también qué fuente de información determinará e identificará a los usuarios beneficiados, además de los controles previstos para verificar el cumplimiento del beneficio de las prestatarias, indicó la Sigen.