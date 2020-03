"Me encantaría estar en los Juegos Olímpicos de Tokio"

Luis Scola, capitán del seleccionado argentino de básquetbol y campeón olímpico, aclaró hoy que le encantaría "estar en los Juegos" de Tokio, previstos para este año pero postergados para 2021 por la pandemia de COVID-19 (coronavirus).



"Me encantaría jugar en Tokio y que no se hubieran suspendido los Juegos Olímpicos. Si puedo, voy a estar y va a estar buenísimo", apuntó el interno de Olimpia Milano, de Italia.



"Cuando digo que no sé si voy a estar en Tokio, no es porque me estoy debatiendo a ver si tomo una decisión, sino porque no sé si va a haber Tokio y nadie lo sabe. Hay cosas más importantes en las que preocuparse. Es irrelevante saber si yo voy a estar", aseguró.



Scola, campeón en Atenas 2004 y medallista de bronce en Beijing 2008, aseguró que no se encuentra en una "encrucijada" y que por el momento "tampoco" analiza su presencia en la competencia olímpica.



De hecho, el ex NBA de los Estados Unidos comentó: "Cuando uno tiene 40 años, un año más es un golpe, las chances de jugar son menos porque en cualquier contexto son menos".



"Me parece desproporcionado que alguien esté pendiente de mi presencia o no en un juego olímpico. Ni siquiera lo pensé y me da la sensación de que mucha gente no toma la misma dimensión que yo sobre el coronavirus", opinó el porteño en diálogo con el programa radial Club Octubre 947.



Scola había garantizado su presencia en los Juegos Olímpicos de este año aunque la pandemia obligó al corrimiento por parte del Comité Olímpico Internacional (COI) tras varias semanas de análisis.



La reprogramación también puso en duda la presencia del entrenador, Sergio "Oveja" Hernández, que tiene contrato hasta julio 2020 con la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) y advirtió que desconoce sobre su "futuro".



"El 'Oveja' Hernández es todo. Si él no está, va a ser todo completamente diferente. Tomará la decisión que tenga que tomar y yo tomaré la que tenga que tomar. No voy a decirte que si él no está, no voy a los Juegos", avisó Scola.



El interno tiene un vínculo cercano con Hernández, que se asentó en los Juegos Panamericanos 2019 de Lima -donde obtuvieron el oro-, y en el Mundial de China 2019, en el que salieron subcampeones al ser derrotados en la final frente a España.



Asimismo, y a pesar de que Argentina se clasificó con holgura a Tokio, Scola advirtió que el equipo está "un escalón por debajo" al de la Generación Dorada que integró con Emanuel Ginóbili, Andrés Nocioni, Carlos Delfino y Fabricio Oberto, entre otros.



"El mérito de estos chicos ha sido rendir por encima de sus límites y del talento", destacó sobre el plantel subcampeón del mundo.



Finalmente, Scola recordó cómo vivió el retiro de Ginóbili del seleccionado luego de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016: "Cuando Manu se fue del básquetbol se hizo toda una movida desde los medios sobre el final de la Generación Dorada, que había finalizado mucho antes. Es verdad que en ese momento dijimos 'empecemos a escribir otra historia'".



Scola se encuentra en Olimpia Milano, de Italia, en una de las zonas más complicadas por el coronavirus en el país europeo pero se mostró "tranquilo" y haciendo la cuarentena como "pidieron desde el gobierno".



"Todas las mañanas hago las clases online con mis hijos y al terminar les hago el almuerzo. Obviamente es una situación complicada en la que nos vemos obligados a estar encerrados", concluyó.

