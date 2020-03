Crece el miedo en padres por comentarios en redes

Los comentarios y reacciones que despierta un acontecimiento personal o por la difusión de una noticia en las redes sociales, genera en muchas ocasiones respuestas con sentido discriminatorio, homofóbico y agresiones hacia las personas que están involucradas.

Esto hizo que últimamente crezca una situación de miedo en los padres de chicos que se ven "afectados" y hasta amenazados por personas totalmente desconocidas que emplean perfiles falsos.

Sin embargo, el manejo constante que realizan los jóvenes del espacio virtual, hizo que la asimilación de comentarios y reacciones a ciertas publicaciones se volviera algo "casi normal", como lo suelen definir, ya que generalmente pasa desapercibido o genera gracia en algunos afectados. En otros causa la sensación de miedo por lo que pueda suceder posteriormente.

Al respecto, los padres suelen tener más preocupaciones respecto a las situaciones que podrían desencadenar con los mencionados comentarios.

Elegido recientemente como Míster Gay de la provincia, Martín Díaz comentó a este matutino cómo tomó los comentarios que se generaron en los espacios virtuales tras su nombramiento y publicación del evento en el que participó. "A mi familia le había dicho que no leyeran los comentarios malos, pero a mi abuela no le dije. Ella usa las redes y me llama a la noche, y leyó los comentarios junto a mis padres. Se asustaron, me decían que venga temprano, que no ande solo y yo les dije que no lean los comentarios porque a mí no me afectan", sostuvo.

"Siempre leí los buenos comentarios, otros me hacían reír. En los malos no me concentré en leerlos, pero a mi familia si le preocupó. Mi mamá se preocupó mucho por un comentario que decía "hay que matarlo" y se enojó. Yo le dije que no sabemos quiénes son, pero llama la atención del por qué querer matar a alguien por su orientación sexual, me parece absurdo que siga pasando en Jujuy eso", apuntó Díaz.

Actualmente, también está el debate si se puede censurar los comentarios o no en las publicaciones de las redes sociales, ya que esto, podría llegar a afectar o no la libertad de expresión en los espacios virtuales.

Cabe recordar que en redes sociales los espacios tienen la opción de "visibilidad" pública o privada donde son los mismos usuarios los que eligen quién puede ver o no sus publicaciones. Pero, muchas veces llegan a ser las mismas personas del círculo íntimo las que agreden o comentan con un sentido despectivo.

"Siempre dije que no entiendo a la gente con mala actitud, que si quiere agrede, que es envidiosa. Yo no soy así, como tampoco mi familia, y no nos fijamos en la vida de los demás, nos acompañamos, nos respetamos. Para mí son personas que le falta comprensión, apoyo, entender un poco más y abrirse a la sociedad y actualizarse, no focalizarse en algo religioso o pensamientos de antes porque estamos viviendo un nuevo tiempo", resaltó Martín Díaz, pidiendo más respeto hacia y dentro de la comunidad Lgbti de la provincia de Jujuy.

Resaltan la importancia de la Educación Sexual Integral

La Educación Sexual Integral, ESI, es una materia que viene creciendo en el último año. El debate por la implementación en las escuelas confesionales y públicas se puso en el ojo de la sociedad respecto al cambio cultural y educativo que esto puede traer.

El planteamiento de una educación corporal no desde los órganos reproductores en hombres y mujeres, sino desde lo social abarcativo, es lo que se intenta establecer como forma que se tiene sobre los distintos géneros y cómo una misma persona se siente identificada. Diplomado en Educación Sexual Integral, el educador David Burzac comentó a este matutino que “a través de la ley de educación sexual integral, se está trabajando mucho en la manera de pensar la integridad desde el respeto con esa perspectiva. Nos encontramos con nuevas infancias y adolescencias pensando en la diversidad del respeto y desde la empatía”, dijo.

“Para mi, en toda la región del NOA en materia de discriminación y de perspectiva de género, se necesita todavía un cambio radical. Para eso, hay que seguir trabajando en el ámbito educativo y comunitario para poder realmente visibilidad la importancia de una inclusión e igualdad de género”, añadió Burzac. Cabe recordar que, ante cada planteamiento que despierta el debate sobre la enseñanza en las escuelas y la modificación en los contenidos, genera posturas diferentes, donde algunos sectores demuestran su descontento como también el apoyo a los cambios que pueden traer.

Muchos son los autores que ya abordan una mirada al respecto sobre los cambios que puede traer a la sociedad y de lo que es la educación sexual integral. Sin embargo, es la propia gente la que debe aceptar esa nueva postura.