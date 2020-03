Indignación por mal estado de la ruta 56

Automovilistas que a diario circulan por la ruta provincial 56 expresaron su indignación por el estado que presenta la misma, especialmente a la altura de los barrios Higuerillas y Altos del Zapla, donde se pueden ver una gran cantidad de pozos y la falta de mantenimiento de la carpeta asfáltica.

La ruta provincial 56 conecta la ciudad de San Salvador de Jujuy con Centro Forestal, en Palpalá. Decenas de automovilistas que transitan diariamente por esa carretera aseguraron que es "imposible" movilizarse y advirtieron que la situación afecta severamente el estado de sus vehículos.

"Realmente no se puede transitar por acá, hay un pozo al lado de otro, ya no se los puede esquivar", contó a El Tribuno de Jujuy un vecino de la zona.

El mal estado de la ruta se extiende por varios kilómetros. El reclamo concreto comprende el tramo que va desde el Seminario Mayor de la Diócesis de Jujuy, hasta el loteo "Altos del Zapla", un barrio que creció en los últimos años.

PELIGRO / POR LA FALTA DE MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA, EL ESTADO DE LA RUTA EMPEORA.

Los vecinos además denunciaron la falta de mantenimiento por parte de las autoridades y la peligrosidad que se genera en esa ruta por las fuertes lluvias.

"Desde que me mudé hace un año, nunca vi que hayan pasado una máquina, que hayan rellenado un pozo o que se haga algo de mantenimiento", dijo otro vecino de Higuerillas, y agregó que la situación "se pone grave cuando llueve y los enormes pozos se llenan de agua: no solo no podemos esquivarlos sino que también el auto se mete de lleno en cada uno".

En este sentido afirmó que para quienes transitan a diario este camino se ven afectados por el impacto que produce el rebote en el vehículo y se ven obligados a realizar bruscas maniobras para esquivar los baches.

‘Yo tuve que cambiar dos veces los amortiguadores del auto porque se rompen cada dos por tres", se quejó.