En el Día Internacional de la Mujer, y en medio de un intenso momento de lucha femenina, se concretará un recital musical muy especial. La cita es este domingo a las 20 en la sala mayor del teatro Mitre (Alvear 1009). Se trata del Recital de la Red de Mujeres Músicas de Jujuy.

Fabiana Barraza destacó que entre las cosas positivas que están sucediendo con esta lucha, está el encuentro entre las músicas.

Actuarán Caro Escobar, Maryta de Humahuaca, Tati Domínguez, Nora Benaglia, Cecilia Palacios, Laura Chaker, Fabi Barraza, Eugenia Mur, Paola Palacios (Añawita de la Puna) y Noelia Gareca.

Con esta acción en particular, la red lanza su cronograma anual de recitales conmemorando el Día Internacional de la Mujer.

Será un espectáculo en el que las artistas se interrelacionan, y donde además cada una presenta algo de su música. Se ha elegido un repertorio con letras que reflejan mucho compromiso, hermandad, compañerismo. Mujeres cantoras y mujeres instrumentistas se unen en esta propuesta de gran compromiso poético y social.

En un año muy significativo para la lucha de las mujeres por lograr una situación de equidad, luego del reciente logro de la implementación de la Ley de Cupo femenino en los escenarios, las artistas mencionadas ofrecerán al público presente un recital compartido. El evento cuenta con el auspicio de la Secretaría de Cultura de la provincia de Jujuy.

Se invita a toda la comunidad a acompañar a las artistas en este evento que tendrá características únicas no solamente por el recorrido de cada una de ellas sino también por ser un evento colectivo donde entrelazarán sus repertorios, reafirmando una idea que plantea el Inamu (Instituto Nacional de la Música): "No hay soluciones individuales a problemas colectivos".

Las organizadoras explicaron que, para posibilitar la participación de todos a esta fiesta, se fijó como entrada un bono contribución accesible de $100.

Próximamente, la red difundirá la convocatoria al ciclo anual que se está organizando para sumar muchas más artistas al cronograma de recitales que visibilice la riqueza inmensa de las propuestas musicales de las mujeres de la provincia de Jujuy.

El Tribuno de Jujuy conversó con dos de las protagonistas de este recital, la flautista Fabiana Barraza, y la cantora Maryta de Humahuaca.

"Venimos desde el año pasado gestando acciones para poder visibilizar lo de la ley de cupo (femenino en los escenarios). Todo se concreta cuando sale la ley (antes que termine el 2019) y ahí nuestra tarea es comenzar a difundir y a pedir que se instrumente. Empezamos a reunirnos, charlar, debatir. Hicimos mucha prensa de esto, incluso a nivel nacional", comenta Fabiana.

Con respecto al balance del cumplimiento de la ley de cupo en los festivales de verano, Maryta comentó que "finalmente hubo algunos rasgos positivos, en algunos eventos, pero no en toda la provincia se cumplió con la ley de cupo. Sobre todo, lo vimos en la actitud de querer pagar menos a las mujeres, y de convocar a artistas emergentes para no pagarles o bien pagar poco, con el sólo fin de cumplir con el porcentaje de la ley.

Hay compañeros músicos que nos apoyan, y están también los que nos dijeron que estamos muy exigentes", y continúa contando su experiencia personal, "pero en mi caso, por ejemplo, a punto de cumplir mis cuarenta años, nunca viví tranquila de la música, porque siempre es un esfuerzo constante cotidiano, tratando de sacar adelante a mi familia porque las contrataciones a las mujeres no nos las hacen. Algunos me señalan que yo viajo mucho al exterior, pero son contratos como alternativas que los tengo que buscar porque en mi provincia no me contratan. En Jujuy, que es donde yo quiero cantar, no tengo la contención. Tengo que salir afuera, donde aprovecho de una contratación que me sale, de replicarla para hacerla rendir. No puedo en Jujuy hacer un camino de música sólido, y poder vivir de la música. y eso nos pasa a muchas de las que estamos haciendo música, y algunas se tienen que dedicar a enseñar música para procurarse recursos y otro tipo de trabajos relacionados", confiesa.

Puntos positivos

"Sí valoramos el gesto de algunos espacios que no tenían mujeres en sus carteleras, o que tenían un cinco por ciento, que de repente, a partir de nuestras manifestaciones, empezaron a sumar a otras artistas. Eso me parece muy valedero, más allá de que muchas artistas fueron a tocar gratis o con un cachet muy bajo", continuó.

A lo largo del año, la red va a seguir promocionando esta ley, para que los festivales de distintos lugares de la provincia se vayan sumando y adhiriendo. "Vamos a ir viendo cómo vienen las carteleras próximas, porque todavía nos parece muy importante que en este camino que estamos haciendo, encarando el desarrollo de la red, nos tenemos que poner a trabajar con las instituciones que se encargan de regular la ley de cupo. Vamos a tener información de la Secretaría de Cultura como de los diferentes espacios como para saber cómo vienen las carteleras", explicó Maryta.

"Lo positivo de todo esto, también fue el encuentro de todas nosotras que sabemos que el objetivo es que haya más mujeres músicas en los escenarios", dijo Barraza.

Y agregó: "Pero también promovemos que haya una diversidad. Estamos escuchando las voces de todas, porque cada una tiene un recorrido diferente, un camino personal", dijo Fabiana. Y continuó expresando: "Queremos tratar de ver entre todas qué es lo que necesitamos para poder construir algo que es para nosotras".

"Esto es generar una conciencia que no es sólo para nosotras, sino que queremos que esto sirva como caldo de cultivo para las que vienen, que el espacio ya esté construido, visibilizado. Lo del treinta por ciento siempre ha sido como una cuestión de un mínimo, pero en un futuro aspiramos a un cincuenta y cincuenta", continuó e invitó a todos a apoyar esta lucha concurriendo al espectáculo de este domingo.

Acciones que acompañen

El mes pasado las músicas de la red se reunieron con el secretario de Cultura de Jujuy, Luis Medina Zar, por la adhesión del Gobierno de la Provincia a la ley de cupo femenino en los escenarios, donde las artistas plantearon todo lo referente a los festivales de verano que no estaban cumpliendo con esto.

Por otra parte, la Secretaría propuso visibilizar este proyecto, y se dio que estaba disponible en el teatro Mitre la fecha del Día Internacional de la Mujer. “Decidimos hacer un evento ese día, porque es muy significativo, es un día de lucha, de mujeres que perdieron la vida por la lucha de las trabajadoras. Entonces para nosotras es un día de conmemoración, de reflexión acerca de cómo nos paramos las mujeres en la vida”, comentó Maryta. “Es importante defender nuestro espacio laboral.

Este espectáculo surgió de una mesa de diálogo. Nosotras pedimos una reunión con el secretario de Cultura porque queríamos plantear que nos digan concretamente con qué hechos se iba a implementar esta ley. Generamos entonces líneas de acción cultural, ara visibilizar nuestro trabajo”, continuó Fabiana. “Entendemos que el principal sponsor que podemos tener es el público, le pedimos a toda la gente de la provincia que venga, que nos acompañen, mujeres, hombres, niños, y todas las personas que quieran venir de todas las edades, a ver este show muy especial que estamos preparando”, anunció la artista. “Les pedimos a todos, sobre todo a los hombres, que nos hagan saber que nos están acompañando”, concluyó Maryta.