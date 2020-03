Coronavirus: estudian ocho casos sospechosos en el país

Tras la noticia del primer caso de coronavirus en la Argentina, por lo menos ocho personas con síntomas similares a las del virus están siendo evaluadas en todo el país, seis de ellas en la provincia de Buenos Aires, uno en Entre Ríos y otro en Córdoba. Por ahora, no hay más casos confirmados.

Además, el Ministerio de Salud de la Nación ya tomó contacto con seis viajeros que compartieron el vuelo con el hombre que había regresado de Italia y se convirtió en el primer infectado del país. También con su hermano, que fue quien lo buscó en el aeropuerto tras su arribo al país, para que se aíslen por 14 días. De esta manera, se activó el protocolo para que las autoridades sanitarias puedan hacer el seguimiento correspondiente sobre estas personas.

Seis casos en estudio en Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, seis personas están bajo análisis para identificar si fueron contagiados de coronavirus, confirmaron desde el ministerio de Salud bonaerense a LA

Sospechoso en Córdoba

Desde el lunes por la noche, un hombre de 40 años se encuentra internado y aislado en Córdoba . El paciente presentaba síntomas compatibles el Covid-19 y fue internado con fiebre y gripe. Sin embargo, su estado general es bueno.

De acuerdo a Gabriela Barbás , secretaria de Prevención y Promoción de la Salud de Córdoba, el hombre estuvo en Italia, el mayor foco del virus en Europa. Se esperan los resultados del Instituto Malbrán .

Como parte de la prevención se dispuso el aislamiento domiciliario para su esposa y sus dos hijas. "Córdoba tiene armado y activo todo el circuito de los protocolos para estos casos. La vigilancia está intensificada en el aeropuerto", agregó la funcionaria.



Sospechosa en Entre Ríos

Según información publicada por el Diario El Sol , una mujer de Concordia , Entre Ríos, fue internada y aislado en el Hospital Delicia Concepción Masvernat .

Se trata de una mujer de 44 años que regresó a la provincia de un viaje en Bolonia, al norte de Italia y presentaba un cuadro compatible con el virus del Covid-19. La mujer fue aislada inmediatamente.

Según el medio local, en las cercanías de la vivienda de la mujer hay una escuela cuyas clases fueron suspendidas. Además, se cerraron los establecimientos públicos.

Qué deben hacer quienes llegan de zonas afectadas por el Coronavirus

No minimizar los síntomas

. El primer punto para quien provenga de las regiones donde el Covid-19 registra muchos casos es que "no subestime ni minimice ningún tipo de síntoma que tenga y que lo comunique en sanidad de fronteras cuando hacen el informe de declaración jurada".

No participar de grandes conglomerados

. "Lo segundo es que las personas que vienen de esta zona los primeros 10 a 14 días tengan cierta prudencia en su vinculación social, no participen de grandes conglomerados de gente en actividades, porque ese es un período durante el cual se puede presentar algún síntoma", señaló Quirós.

Acudir al médico para evaluar la situación

. Finalmente, el ministro de Salud de la cuidad de Buenos Aires agregó el tercer punto básico: "Como lo hizo muy bien esta persona, lo importante es inmediatamente ante cualquier duda ir directamente al efector de salud que tiene, declarar rápidamente el riesgo que tiene para que pueda ser aislado en tiempo y forma y se minimice así el riesgo de contagio".