Preocupación de vecinos por el estado del agua corriente

PALPALÁ (Corresponsal) Vecinos de Papalá expresaron su preocupación por el estado que presenta el agua en la ciudad. Confirmaron que harán una presentación colectiva en la Justicia para exigir respuestas, una indemnización y la provisión de agua en condiciones, señalaron vecinos luego de una reunión celebrada el día martes en la noche.

Luego de la interrupción de la provisión del líquido elemento en barrios de la ciudad, situación que afecto a varios barrios de manera sensible, el servicio se restableció con problemas de turbiedad, señalaron referentes de distintos barrios de la ciudad.

Gabriela López, dirigente del barrio La Merced, señaló que se presentaron problemas de salud en niños con trastornos que reviraron en consultas a profesionales de la salud, “por más que los vecinos compren agua para beber, las personas se vieron afectadas por cuanto el agua que provee la empresa la usan para higiene personal, provocando infecciones”, dijo haciéndose eco de los planteos de madres del lugar.

Por su parte Mariano Cardozo, presidente del barrio San José, luego de tomar muestras de agua de barrio, se dirigió al hospital local, a Bromatología y luego a Medio Ambiente, con el objetivo de solicitar una análisis exhaustivo del agua, con el objetivo de determinar que compuestos tiene a misma, “el color que presenta el agua no da muestras de que sea realmente potable”, dijo.

Ante este panorama, el martes 3 de marzo en la noche se reunieron en el SUM (Salón de Usos Múltiples) del barrio San José, donde acordaron iniciar una demanda colectiva, logrando reunir más de un centenar de adhesiones por parte de los vecinos de barrio.

Laura Galián, dirigente local, se pronunció sobre el tema señalando “no poder seguir tomando un agua de la red por el estado que presenta, el color muestra que claramente que no es apta para el consumo, la empresa no puede cobrar por un servicio que no es óptimo”, indicó.

Asimismo los Centros Vecinales Unidos, se reunieron en la jornada de ayer miércoles para coordinar la presentación de las respectivas notas a la Su.Se.Pu., Agua Potable, Defensor del Pueblo, la comisión de Obras Publicas de la Legislatura y al Concejo Deliberante, para que apruebe una resolución al respecto.