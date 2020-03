Palpalá promociona el deporte de contacto

La promoción del pugilísmo es una de las prioridades deportivas en Palpalá. Y justamente desde el "Dojo Maidana" y la colaboración de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Palpalá el domingo a las 17 en avenida Hipólito Yrigoyen del barrio Carolina de la ciudad siderúrgica se presentará el 2º Encuentro de Boxeo Promocional con deportistas de distintos puntos de la provincia.

Desde la organización, "Dojo" Maidana se fijó el precio de las entradas a $200 durante la velada y las anticipadas costarán $150.

El director de Deportes del municipio, Daniel Luna, expresó que "estamos colaborando, poniendo a disposición los recursos con que se cuenta dentro del municipio tanto material como humano a esa iniciativa presentada por el organizador Avelino Camacho", agregando que "se programan actividades desde la comuna, ya sea en forma directa desde la Dirección de Deportes como en forma indirecta ya que está funcionando bajo un convenio en el estadio Olímpico un gimnasio para generar boxeo y artes marciales sin cargo en 4 puntos de la ciudad".

Por su parte, el organizador del Encuentro, Avelino Camacho, afirmó que "se tiene previsto 11 peleas, 5 promocionales y el resto fondistas en categorías welter, pesados, gallo y súper welter con la pelea de fondo entre Gonzalo "El Dragón" Mendoza y Nahuel Guanco".

La cartelera boxística es la siguiente: Cristian Vilca (Perico) vs. Lautaro Molina (Lavalle) en 55 kg.; Gastón Bengolea (Team Segovia) vs. Luciano Torrejón (Perico) en 64 kg.; Abigail Gonzáles (Team Segovia) vs. Jaqueline Soto (Lavalle). Exhibición; Benjamín Aguilera (Maidana) vs, Fabio Castillo (Palpalá) en 55 kg.; Exhibición de la "Maquina Maidana" 9 años en manopleo; Nicolás Altamirano (Palpalá) vs. Gabriel Burgos (Team Segovia) en 75 kg.; Agustín Alvarado (Maidana) vs. Gabriel Ramos (Chunay Boxing Club) en 80 kg.; Marcos "Yunque" Rodríguez (Perico) vs Simón Daza (Lavalle) en 69 kg.; Juan "Achazo" Loza (Team Segovia) vs Jorge "Cheche" Yaguandaire (El Carmen) en pesado; Rodrigo "Hormiga" Yapura (San Pedro) vs Marcos "Misíl" Carabajal (Cuyaya) en 55 kg. y Gonzalo Mendoza (Palpalá) vs Nahuel Guanco (San Salvador) en 69 kg.

