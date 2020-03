Retiraron a manteros de la vereda de una escuela

Con el inicio de las clases, el municipio de Perico ya no permite a los manteros ubicarse en las veredas de la escuela Nº214 "Ejército del Norte". La medida obedece a reclamos de los directivos del mencionado establecimiento escolar, también los padres de los alumnos desde hace tiempo solicitaban reordenar a los comerciantes ambulantes que, al ubicarse en las veredas, impiden el tránsito de los niños y del peatón en general. La vicedirectora de la escuela, Vilma Martínez, dijo que tuvieron un inicio de clases normal y que además "ahora se observa un control de personal de Tránsito y de la Policía de la Provincia. Sucede que hicimos el pedido al Juzgado de Faltas de no más manteros ni vendedores en las veredas, sucede que nuestros alumnos tenían que bajarse a la calle para volverse a sus casas, era muy peligroso".

Los manteros también se expresaron diciendo que quieren que desde el municipio, el intendente les dé una solución. Solicitaron un predio al aire libre que no sea privado. Manifestaron que quieren continuar con su actividad, pero no quieren ir al lugar propuesto por el municipio, que sería un predio denominado "La Bodega". También acotaron que son gente que recién comienzan en la actividad comercial y no tendrían dinero para pagar en un lugar privado. Otro comerciante de la vía pública, Pablo Pinto, dijo que "el intendente ha perdido la sensibilidad social, me siento atropellado por su manera de actuar, no ha podido dar una solución y sentarse con nosotros para arreglar, nos hizo saber que ya resolvió el tema y que no va a cambiar, ahora los más afectados somos nosotros los que estábamos en las veredas de la escuela".

La directora de Bromatología, Silvia Iriarte, dijo que "se actuó con la policía y personal de Tránsito, respondiendo a un pedido de la dirección de la escuela primaria, también de los vecinos del barrio Santa Rosa, todos dicen estar cansados de los manteros y piden que pongamos orden". Acotó que no querían "dejar sin trabajo a nadie, queremos poner orden, porque corre peligro la seguridad de los niños y es responsabilidad del municipio reordenar el lugar".