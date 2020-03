Se ven afectados alumnos de Paicone y La Ciénaga, que además de no tener clases no pueden acceder al comedor y albergue.

Un río creció y docentes no pueden llegar a escuelas

Por la crecida del río San Juan, docentes de varias escuelas de la Puna no pueden llegar hasta sus lugares de trabajo, mientras lugareños arriesgan sus vidas cruzando por caminos alternativos.

El problema viene de larga data y afecta a la Escuela 146 "Maestros Argentinos" de Paicone, al Secundario Rural 1, que aún no comenzó con el ciclo lectivo 2020, a la Escuela 425 "Guillermo Eugenio Snopek" y Secundario Rural 9, ambos de La Ciénaga, ya que sus docentes no pueden llegar porque el transporte no puede cruzar el río.

La crecida del río también afecta a otras comunidades como Lagunillas del Farallón y Cusi Cusi. En este casos los pobladores arriesgan sus vidas cruzando por el crecido río tomándose de las manos o en grupos, mientras del otro lado los aguardan sus parientes implorando que nada les pase.

Los niños y adolescentes de las escuelas afectadas ya perdieron varios días de clases. A esto se suma que el camino de tierra se llena de barro por la lluvia, por lo que los automovilistas deben circular con extrema precaución.

Los establecimientos antes mencionados cuentan con servicio de comedor y albergue, por lo que el mismo no se estaría brindando a los alumnos ante la falta de los docentes responsables.

Un inconveniente que se repite todos los años durante la época estival y nunca tuvo una solución concreta.

Es una incógnita todavía cuándo los alumnos de Paicone y La Ciénaga retornarán a las aulas y a los servicios que brindan las escuelas.

"Hace años venimos sufriendo, solicitando algún puente o badén, pero nunca se pudo lograr para que los maestros y pobladores pueden llegar tranquilos. Queremos que el gobierno nos escuche, es de suma necesidad un puente. La gente se arriesga cruzando y ya paso que el río se llevó a una señora", relató Pablo Flores.

Añadió que "este año quedó una camioneta atrapada, llegamos hasta el río como transportistas y dejamos a los docentes en la orilla. Algunos se animan a cruzar el río y en la otra orilla los espera una camioneta para trasladarlos", sostuvo.

En tal sentido El Tribuno de Jujuy pudo saber que desde la Delegación Ministerial de Región 1 con asiento en La Quiaca, prohibieron a los docentes cruzar el río cuando está crecido por su seguridad.

Urgente pedido

Los habitantes de la zona manifestaron que hace más de 15 años esperan por la construcción de un puente que lo comunique con otras localidades. "Es de suma importancia para nosotros la obra respectiva, debido a que nos sirve para contactarnos con otras comunidades de la Puna, tal es el caso de La Ciénega, Cusi Cusi y Lagunillas del Farallón. Lo consideramos esencial también para el turismo", indicaron. Recordaron que en 2018 hicieron llegar a la entonces vicepresidenta Gabriela Michetti documentación que respalda el pedido, y también le entregaron una carta personalmente en una visita que hizo a Abra Pampa.