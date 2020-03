Dieron a conocer el batimóvil del Batman de Robert Pattinson

The Batman, la cinta en solitario de El Caballero Oscuro dirigida por Matt Reeves (La guerra del Planeta de los Simios), ha mostrado ya a los fans uno de los elementos más icónicos del vigilante de DC: El Batmóvil.

Ha sido el propio realizador quien ha compartido a través de su cuenta de Twitter una serie de imágenes en las que se puede ver el vehículo que conducirá el personaje de Robert Pattinson (El faro). En las fotografías también puedes apreciar el traje del Caballero Oscuro, cuya parte de arriba ya mostró Reeves en un vídeo hace unas semanas. Viendo el vehículo, seguro que te habrás dado cuenta de que el Batmóvil de Reeves es una versión moderna de los diseños clásicos de la Edad de Oro del personaje.

The Batman, de la que todavía no se conoce la historia que contará y cuyo rodaje continúa, cuenta en su reparto con Zoë Kravitz (Big Little Lies) como Selina Kyle/Catwoman, Colin Farrell (Dumbo) como Oswald Cobblepot/Pingüino, Paul Dano (Okja) como Edward Nashton/Enigma, Jeffrey Wright (The French Dispatch) como James Gordon, Andy Serkis (Black Panther) como Alfred Pennyworth, John Turturro (The Night Of) como Carmine Falcone, Peter Sarsgaard (Mr. Jones) como Gil Coulson y la debutante Jayme Lawson como Bella Reál. La película llega a las salas de cine el 25 de junio de 2021.