¿Se acerca a Jujuy? En Tucumán se activó el protocolo por coronavirus

Tucumán activo el protocolo ante un posible caso de coronavirus después de que dos turistas alemanes se presentaran en el hospital de Tafí del Valle con un cuadro de fiebre alta y otros síntomas.

Los pacientes fueron luego trasladados a la capital provincial y el secretario ejecutivo del Sistema Provincial de Salud (SIPROSA), Luis Medina Ruiz, comentó que "se le harán interrogatorio para determinar algunas cuestiones cómo por dónde estuvieron y con quién tuvieron contactos. Arribaron al país el 23 de febrero".

"Hay que estar tranquilos"

"Hay que estar tranquilos. En la investigación clínica y epidemiológica, en principio estaría descartado que sea coronavirus", dijo esta mañana el secretario ejecutivo del Siprosa, Luis Medina Ruiz, sobre los dos turistas alemanes que se encontraban de vacaciones en Tafí del Valle y que fueron derivados al Centro de Salud luego de presentar un Síndrome Febril Inespécifico.

"El cuadro que tuvieron los pacientes no amerita que sea el virus; no es un gran componente respiratorio, y además llevan más de 20 días recorriendo el mundo. Entonces se está haciendo un examen muy minucioso para que no haya ningún error", agregó el profesional en "Buen Día", el matutino de LG Play.

Luego, dijo: "se tiene que saber bien por dónde fueron los circuitos y por dónde anduvieron los turistas. Si se hubiese confirmado o hubiese una sospecha más firme, seguramente nos estaríamos comunicando con cada una de las provincias por donde anduvieron".

"Lo que se hace siempre es activar el protocolo. Comenzamos a trabajar desde enero cuando vimos lo de China. Sabíamos que podía llegar a la Argentina y se activó el control en el aeropuerto. Hay que estar tranquilos".

El comienzo de todo

Anoche, el ministerio de Salud emitió un comunicado que decía:

"Asistimos dos pacientes en el hospital de Tafí del Valle con antecedentes de viaje que presentaron al momento de su atención un cuadro febril sin otro tipo de síntomas. Atento al protocolo de Vigilancia Epidemiológica enmarcado en sindrome febril inespecífico fueron derivados a un centro hospitalario de la capital para continuar su evaluación. Transmitimos el mensaje para aclarar la información y tranquilizar a la comunidad".