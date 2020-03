"Yo tengo que filmar algo acá", se dijo cuando conoció el carnaval de Humahuaca

Él es de Rosario de Santa Fe, y en comunicación telefónica con nuestro medio, nos dio detalles del proceso de creación que le llevó dieciocho años.

La película se podrá ver hoy a las 21 en el Espacio Incaa Mercosur (Avenida Italia esquina Independencia), después de "Malamadre" (documental de Amparo Aguilar) que se proyectará a las 19.

¿Cómo fue el proceso para desarrollar la idea de esta película que nació con una visita tuya al carnaval de la Quebrada?

Fue para un carnaval, la primera vez que visité Jujuy y Humahuaca en particular. Fue por invitación de una amiga que estudiaba cine conmigo, y me hablada de esta fiesta. Yo desde chico, me acuerdo que en mi casa paterna había un almanaque de esos que tienen fotos de Argentina. Y en uno de los meses estaba el Cerro de Siete Colores de Purmamarca. Miraba esa montaña tan hermosa, y esos colores. Y me quedó marcado a fuego, lo mismo que el Puente del Inca. Y siempre tuve la idea de ir. Cuando llegué al carnaval finalmente en esa época, y la verdad me voló la cabeza.

Fuimos en carpa de mochileros, y me acuerdo que desde el primer día que empecé a vivenciar el carnaval, me fui a comprar un cuaderno y una birome y me puse a escribir, y me dije "Yo tengo que filmar algo acá, y ese fue el origen del guión, ahí en el camping municipal que está a la orilla del río". Tuvo sus momentos de espera, de abandono, de retomarlo, hasta que en el 2010, presenté el guión en un concurso del Festival de Cine de la Habana, y fue seleccionado de 30 presentados. De Argentina éramos dos seleccionados, Sebastián Borestein con "Un cuento chino", y el mío. Eso implicó un apoyo de un organismo europeo, que fue un incentivo haber entrado en el festival de La Habana, me volví a entusiasmar, y después lo presenté en una convocatoria de una fundación en Madrid, España, y también quedé seleccionado, era para trabajar el guión allá. Estuve trabajando entre 13 seleccionados de 400 que se presentaron. Trabajé el guión junto a otros compañeros de Latinoamérica, durante un mes.

Fue alusinante. Me vine con una versión bastante elaborada que luego seguí retocando. Igual me llevó mucho tiempo poder llevar adelante igual, hasta que un día decidí ir a Humahuaca y hacerlo.

O sea que ese sueño, te llevó por distintos lugares hasta que se hizo la película...

Me llevó por varios lugares y dieciocho años.

Claudio tiene hechos los largometrajes "Terminal", "Bronce", "Umbral", "El cuento" y "El desentierro", y dos mediometrajes. Sin dudas éste es el que más tiempo y experiencias le significó en el medio.

¿Hay alguna otra producción que tenga este proceso que tuvo "El desentierro"?

No, incluso cuando volví de España, me senté a pensar cómo llevaba esto adelante. Mientras tanto me puse a hacer otras películas con una producción mucho más acotada. En "El Bronce" trabajé con dos actores, en una sola locación, que era una casa a orillas del Paraná (Río). Y el ochenta por ciento de la película pasa ahí. Resultó una producción mucho más intimista que pegó mucho en la gente. Empezamos a palpitar festivales internacionales, gané en el de Iquique (Chile) como Mejor Película. Me concentré entonces a hacer producciones más acotadas, que estuvieran a mi alcance, porque yo trabajo en forma independiente, con muy pocos apoyos. "Umbral", que fue premiada y reconocida, también se hizo en una sola casa.

Finalmente para "El desentierro" tuve un apoyo mínimo de la provincia de Santa Fe, de la Municipalidad de Rosario, y la Municipalidad de Humahuaca nos cedió el hotel para todo el equipo (veinte personas).

¿Tus producciones siguen un hilo? ¿Qué aparece primero la historia de ficción que querés contar, o el tema que querés tocar, como es el caso de nuestro carnaval en tu filme "El desentierro"?

Por lo general en un primer momento, me dejo impresionar por ciertas cuestiones como fue en este caso el carnaval. Aparte de director soy guionista y me la paso escribiendo historias, soy muy observador de las personas y sus reacciones, del contexto en donde esté. En el carnaval de Jujuy me pasó eso. Pensaba por ejemplo, a ver si en esto que a mí me gusta tanto, no le gustara a algún personaje de estos que aparecen en la película. Sucede como un choque de culturas, me pareció interesante retratar eso.

Tu productora es familiar. Claudia Shujman (protagonista de "El desentierro") y tu niño, son parte...

Si tenemos la productora con Claudia, mi hijo heredó ese talento. Le gusta mucho y se sumó. Y la productora lleva el nombre de él, Zahir Films.

¿Qué recorrido va a seguir "El desentierro" después de su estreno acá en Jujuy?

Primero la estrenamos en el Cine El Cairo, que depende de la provincia de Santa Fe. Ahí la mostramos en diciembre con cuatro funciones. El segundo paso fue mostrarla en Jujuy. Ahora tenemos tres funciones más en Rosario, y después empezaremos a mandarla a festivales.

“El desentierro”

El filme de Claudio Perrin se verá esta noche a las 21 en el Espacio Incaa (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales).

Cuenta la historia de una pareja y un niño de Rosario de Santa Fe, que escapan hacia el norte argentino con un botín de dólares y quedan varados en Jujuy.

La relación de la pareja se deteriora, el niño se pierde en el carnaval de Humahuaca y la traición aguardará escondida en el diablo carnavalero.

Los protagonistas son Mónica (50 años), quien cuida a Cristian (9 años), mientras Marcelo (50 años), sale a pintar casas. El elenco está integrado por Claudia Schujman, Roberto Chanampa, Zahir Perrin, Rodolfo Pacheco, Sara Pérez y Mirta Maurizzi. Claudio Perrin, cuenta con la asistencia de Cristian Cabruja y Celeste Ghione.

“Malamadre”

Las protagonistas de “Malamadre” (que se proyectará a las 19, en el espacio Incaa Mercosur) se rebelan contra lo que escuchan desde su niñez. Movilizadas por las contradicciones del ser “buena madre”, transitan la realidad de lo posible para las mujeres. Para ellas la maternidad no es un cuento de hadas y está lejos de ser una experiencia romántica. A través de distintos relatos, traspasa el imaginario social para espiar el lado oculto de la maternidad.

La directora y guionista Amparo Aguilar se adentra en este universo desde su propia trinchera como madre. Así, entreteje el documental con su imaginario. El de sus propios hijos y las entrevistas profundas a mujeres de diferentes clases sociales de Latinoamérica, sumergiéndose en aquello que no nos contaron sobre la maternidad.

La experiencia de los actores locales



ACTORES - SARA PÉREZ Y RODOLFO PACHECO FUERON PARTE DEL STAFF

En esta película trabajaron Rodolfo Pacheco (que hace el papel de José, un hombre de 70 años que es el padrino del muñeco del diablo del carnaval) y Sara Pérez (una lugareña que tiene un romance con el protagonista que viene de Rosario de Santa Fe para este carnaval, con su familia).

“Me movilizó el hecho de hacer ese personaje, porque era un personaje muy lejano y de golpe se transformó en posible y me tocó porque revivió lo que el carnaval significa para mí, yo siempre celebré esta fiesta, desde que vivo en Jujuy hace veinte años”, dice Pacheco (rosarino también de origen, pero radicado en nuestra provincia). “El carnaval surge como un grito donde está todo el mundo, y todos bailan, y todos cantan y hay gente que uno no conoce”, dice. Es una cultura prestada que uno adopta. El hecho que a nuestros paisajes los miren ojos de aufera, me interesa mucho. Me gustó mucho la fotografía de la película, y los climas que filmaron del carnaval. Trabajaron con mucho respeto. Se filmó con el carnaval en vivo, en medio de lo que sucedía. Y se lograron buenas tomas”, contó.

Para Sara fue la primera experiencia como actriz en cine. “Fue hablado con mucho tiempo. Dije sí porque sé del esfuerzo de gestión que debieron hacer para hacer esta película, y a mi servía de experiencia”, comentó.

“Todo lo que se ve del carnaval, la gente bailando por las calles, la apertura del mojón, las coplas que se le dedican a la Pachamama, el ritual presente, los diablos que aparecen por todos lados, niños jugando con nieve, la pintura. Se ve todo lo que pasa en el carnaval, que para nosotros es el único momento donde se cruzan todas las clases sociales, y eso se ve en la película”, dice la actriz.

“Descubrí otra disciplina en este camino de la actuación, porque en los espacios educativos de teatro en Jujuy, te preparan para la escena pero no para cuestiones específicas”, comentó, y destacó que una producción que es de afuera haya tenido en cuenta actores locales .