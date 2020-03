Aspiran a erradicar las desigualdades mundiales

Las entidades que trabajan o deseen sumarse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) firmarán hoy un acta compromiso para avanzar en el Horizonte 2030 que apunta a erradicar las grandes desigualdades que persisten en el mundo. Lo harán a las 10 en la sede de la Fundación Aves ubicada en Salta 1054 de esta capital.

Una entrega de prensa sostuvo que "tenemos una gran oportunidad en los próximos 10 años para transformar el mundo. No estamos solos, no somos los únicos, ni estamos locos, cambiar el mundo es una posibilidad real, incluso es el único camino que podemos emprender para finalizar con las grandes desigualdades que persisten en la sociedad actual. Tampoco debemos perder el foco, en el centro del proceso de transformación sin procedentes que debemos dar esta la humanidad, están las personas que por un lado tienen las habilidades y las herramientas para poder remediar completamente las problemáticas que conviven en el sistema actual, y por otro lado están las personas que necesitan con gran urgencia que mejore su vida de forma completa y trascendental, ambas realidades están en el centro del proceso de transformación".

Mencionó que los indicadores son concretos y claros. "Economía, política, alimentación, ambiente, infraestructura, educación se encuentran en el centro de la escena y nos brindan un potencial de debate, de trabajo e innovación para mejorar sus indicadores", remarcó.

En ese sentido puso de relieve que a diario "más de 800 millones de personas se fueron a dormir sin haber comido, y esa cifra se encuentra en aumento, y aún peor, de ese total, 400 millones son niños de países en vías de desarrollo con grandes falencias económicas, sociales, ambientales y estructurales". Precisó que "1 de cada 4 personas que habitan en ciudades vive en condiciones de miseria y el 90% respira aire contaminado; 2 de cada 10 jóvenes no encuentra oportunidades laborales y le resulta muy complejo poder trabajar y estudiar; las mujeres siguen aportando más que los hombres en el mercado laboral, sin embargo cobran menos y la brecha se extiende hasta los cargos directivos y en la mayoría de los rubros productivos; los recursos económicos continúan concentrándose en la clase más alta de la sociedad mientras que la clase más vulnerable administra el 25% de los recursos mundiales pero representa el 40% de la población total del planeta; aún convivimos con la trata de personas, el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina; los recursos naturales escasean, los océanos se acidifican, perdemos biodiversidad biológica como nunca se ha visto y decrecen los recursos pesqueros; el cambio climático es el flagelo más amenazante de la sociedad y del planeta pero no avanzamos en políticas concretas para mitigarlo y adaptarnos; 2 mil millones de personas aún no poseen electricidad y aproximadamente 800 millones no cuentan con servicios básicos".

Entendió que esta realidad y cifras escalofriantes deben movilizar a la sociedad tras una meta, un horizonte que se vislumbra en el 2030 cuando se hayan cumplido los ODS. Tras subrayar que debemos caminar de forma colectiva, invitó a participar a todos aquellos interesados en ser parte de este cambio "transformacional, humano e integral".