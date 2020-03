Embargan cuentas de la Municipalidad puneña

Las cuentas de la Municipalidad de Abra Pampa fueron embargadas por la justicia por una suma de tres millones de pesos. Se trata de la primera sentencia de una serie de juicios que deberá afrontar la gestión del intendente Ariel Machaca. Es por un accidente que se habría producido en el año 2016 y a la fecha tiene una sentencia firme y el municipio deberá pagar la suma de $2.850.952,99. La cifra es por demasiada abultada, comparada con los recursos que dispone el gobierno abrapampeño, ya que esa cifra equivale prácticamente a la recaudación anual.

Machaca expresó su sorpresa por el tan poco tiempo en que se dio sentencia, indicando "hacia la gestión anterior que no se hizo nada en defensa de ese juicio, a esta altura ya no habría lugar para una posible apelación. Un juicio no puede tener en dos años una sentencia, nunca defendiste, admitiste todo y dejaste que avance. Me parece que esto pasó en la Municipalidad".

El intendente local aclaró también que no está al tanto del expediente y que espera conocer el mismo a la brevedad para interiorizarse mejor y así saber bien que es lo que pasó.

"Los recursos que nos envía la Provincia no nos alcanzan ni para afrontar los sueldos, teniendo que afectar partidas de rentas municipales y ahora se nos suma este juicio, la verdad que estamos muy mal, complicado", dijo Machaca.

Por delante vienen otros juicios más que deberá afrontar la Municipalidad de Abra Pampa, el más abultado es que también tendría sentencia este año, es por la denuncia de un grupo de vecinos contaminados con plomo que rondaría los 400 millones de pesos.

En la actualidad el municipio tendría alrededor de veinte juicios. "Nuestro asesor ha pedido que se lo eleven todos los juicios que tiene el municipio para ver cómo se van a hacer las presentaciones", aclaró Ariel Machaca.

"Esto te rompe toda una planificación, sabíamos lo que heredamos en diciembre del año 2019, teníamos la esperanza que a nivel provincial se nos iba a solucionar el desfasaje de sueldos y no siendo así hoy tenemos que tomar otra decisión", dijo Machaca muy preocupado. A partir de este mes se planificaba el inicio de obras de importancia para Abra Pampa.

Con esta situación se esperan ajustes, pero se descartan despidos.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.