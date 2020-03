Toda una vida dedicada a la dirigencia deportiva

Aunque el género femenino todavía ocupa un lugar difícil dentro del deporte, a pasos lentos pero firmes las mujeres logran cada vez más avances dentro de este espacio. Si bien queda mucho trabajo por realizar y grandes metas por cumplir, no quedan dudas de que las mujeres son dueñas de grandes conquistas, en lugares que alguna vez fueron impensados para el género y que hoy, con gran trabajo, pueden cambiar el rol tradicional e histórico que se les asignó a ellas dentro de la sociedad.

Gladis Arroyo integra la comisión directiva del Club Los Perales, cumple la función de tesorera, pero más allá de hacer números, es un pilar importante para "los gauchos". A la par trabaja María Zubia, otro de los pilares fundamentales del club. Ese equipo de mujeres no sólo se encarga de realizar las tareas de mantenimiento, sino que también participa activamente de las reuniones de la Liga Jujeña de Fútbol.

"El club es como mi casa, lo cuido igual, pero más que nada trabajo para sostener la actividad deportiva y la actividad deportiva es el fútbol", dijo Gladis a El Tribuno de Jujuy y agregó que "no lo hacemos por dinero, lo hacemos por dedicación, amamos lo que hacemos".

Gladis nació y se crió en Villa San Martín. Cuando era chica jugaba al básquet, deporte que siguió hasta su adolescencia. "Salía por el fondo de casa y me metía a la cancha, ahí me pasaba horas enteras".

Su vida está dedicada a servir a la comunidad y al deporte. Su familia está compuesta por su mamá, su marido, sus hijos y nietos. Trabaja en el club desde 1988, cuando fue convocada por el entonces presidente Elías Ramos para organizar las olimpíadas de Los Perales, que a lo largo del tiempo se hicieron reconocidas y de la que participaban cientos de chicos y chicas. Desde ese momento, dedica sus horas al crecimiento del club.

Con más de 30 años adentro de la dirigencia deportiva, Gladis contó que vive con "tristeza" la "pérdida de muchas instituciones deportivas" y puso como ejemplo a los clubes: 1º de Marzo, Castañeda, Boca Juniors, "que fueron el trabajo de mucha gente durante años, espacios que se han forjado con esfuerzo de sus socios". Esta situación le "genera el compromiso para que no se sigan perdiendo entidades deportivas".

En su larga trayectoria, fue parte de la reconstrucción del club en varias oportunidades, soportó crisis y celebró muchas victorias. Fue vicepresidenta en dos ocasiones y presidenta por dos mandatos, "pero no porque yo sea Juana de Arco, simplemente porque nadie quería agarrar un club tirado abajo", contó.

Desde 2010 trabaja codo a codo con la dirigencia de Álvaro Zenteno, actual presidente del club. Participa como asambleísta en las reuniones de la Liga Jujeña de Fútbol, a la que asiste ininterrumpidamente y en la que cumple un rol fundamental ya que es la única mujer presente en cada asamblea.

Desenvolverse en ese ámbito a Gladis no le genera ninguna incomodidad, al contrario, afirma que jamás sufrió un trato discriminatorio por ser mujer. "Para mí, el tema con la igualdad de género tiene que ver con que a la mujer no le queda cómodo ocupar estos espacios, porque ya históricamente, tenemos el pensamiento de que debe ocuparlo un hombre, pero no es así, todas podemos ocuparlos, porque somos inteligentes, tenemos carácter y somos muy capaces".

En este sentido, Gladis muchas veces se convirtió en asesora de muchos presidentes que han transitado la Liga de Fútbol, porque conoce el estatuto "como el Padre Nuestro".

Para ella, dentro de las asambleas de la Liga, ser mujer tiene una ventaja: "Las mujeres somos muy frontales, el valor de nuestra palabra tiene mucho peso, porque manejamos el club, porque estamos a la par de los chicos, estamos en la hinchada en cada partido, sabemos cuáles son las problemáticas que envuelven al mundo del fútbol".

En los años que lleva como dirigente, Gladis también vivió un momento histórico dentro del fútbol argentino y que tiene que ver con la incorporación del fútbol femenino a los campeonatos de las Ligas.

En el año 2006, siendo Néstor Kirchner presidente de la Nación y ella delegada del club, hubo una reunión entre el Gobierno y la AFA. En esa oportunidad se acordó incorporar en las respectivas ligas del país un departamento de fútbol femenino.

"Al principio no le dieron mucha bolilla, por esto mismo de que piensan que el fútbol debe ser masculino", recordó Gladis y agregó "finalmente, Washington Cruz junto con Álvaro Zenteno iniciaron hace tres años las gestiones para incorporar el fútbol femenino".

"Las chicas son férreas trabajadoras, son responsables, son profesionales en lo suyo porque aman jugar al fútbol, y encontraron acá un club que les abre las puertas, que las deja jugar como quieren", dijo Gladis y lamentó que "hay otros clubes que desgraciadamente no incorporan al fútbol como disciplina porque dicen que les genera gastos".

Éste debe ser el punto de partida para apostar a un cambio radical en la inserción de las mujeres en el deporte y cambiar por completo el rol que ellas cumplen en este espacio. Con trabajo, constancia y perseverancia, el género femenino continúa avanzando en espacios que antes estaban limitados para hombres, es evidente que poco a poco se desplaza al sistema patriarcal que cada vez queda más obsoleto.