Con la llegada del coronavirus a la Argentina, el precio de los barbijos se disparó por los aires

El precio de los barbijos registró un fuerte incremento en las últimas horas dada la suba de la demanda y, en Internet, un pack de 20 unidades puede llegar a costar $50.000.

En medio del creciente temor por contraer coronavirus, los anuncios en los sitios web ofrecen barbijos a valores muy elevados, incluso aquellos que no son los adecuados para evitar el contagio.

El respirador N95, que es el utilizado para este caso, en algunos locales comerciales ya está agotado, mientras en Internet los precios son variados.

Tras confirmarse el primer caso en la Argentina, se dieron largas filas en farmacias y puntos de venta para adquirir ese artículo, pese a la recomendación de especialistas respecto de no comprarlos, si no es necesario. .

En los sitios de compra y venta, los usuarios pueden adquirir una caja de 20 unidades que llega a valer $50.000, con lo cual cada uno cuesta unos $2.500.

En tanto, los barbijos de tipo común llegaron a triplicar sus precios, aunque aún se consiguen por menos de $100.

El alcohol en gel, por su parte, también mostró fuertes variaciones y llega a valer $200 en los comercios.