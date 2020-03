Heinze dejará de ser entrenador de Velez

Gabriel Heinze confirmó hoy que dejará de ser el técnico de Vélez después del partido del lunes ante Unión de Santa Fe y declaró que Vélez le dio "mucho más" de lo que él pudo darle.



"El lunes va a ser mi último partido frente a esta institución. Este club se lleva un pedacito de mi corazón. Vélez me dio mucho más de lo que yo pude darle. Por eso se termina este ciclo que voy a llevar conmigo. Le doy gracias a toda la gente del club", declaró el Gringo Heinze en conferencia de prensa.



"Esta institución es extraordinaria, me voy para hacerle un bien al club porque si fuese por mí me quedo. Vélez estará siempre en mi corazón, tuve una sola cosa en la cabeza: defender este gran escudo", agregó el DT entrerriano, que suena para San Lorenzo y Newell's de Rosario.



Heinze, de 41 años, llegó a Vélez en diciembre de 2017 después de dirigir en Godoy Cruz (2015) y Argentinos Juniors (2016/2017). En total condujo al club de Liniers en 70 partidos, de los cuales ganó 30, tuvo 22 empates y 18 derrotas.