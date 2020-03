"Una intervención significará desencadenar una violencia mayor"

Así se expresó Marcelo Nasif, diputado provincial y referente del partido Encuentro Jujeño, en referencia al proyecto de intervención federal al Poder Judicial de Jujuy impulsado por el senador kirchnerista Guillermo Snopek.

Además, consideró que Snopek "está enterrando la historia de su apellido ilustre de la peor manera", entendiendo que Jujuy "lo recordará por este intento de violencia mayor de cara al futuro".

"De consumarse la intervención al Poder Judicial, se abrirán las puertas para que regrese la endemoniada vida que tuvimos en Jujuy", argumentó.

Nasif dijo que, "Milagro Sala no es presa política, no es merecedora de tal calificativo, puesto que es un honor que le cabe a quienes luchan por causas, ideales y pueblos, no a aquellos que se atropellan y lastiman a los más humildes desde un cargo político".

"La violencia y la corrupción fue moneda corriente en tiempos del kirchnerismo, cuando en Jujuy gobernaba Eduardo Fellner en complicidad con Milagro Sala", recordó para luego indicar que "lastima que un jujeño peronista sea quien promueve el proyecto de intervención, porque un peronista no puede atentar contra su propia gente y desde su rol de senador".

Por otra parte, advirtió que "en estos días lamentablemente vemos que dirigentes de envergadura del kirchnerismo condenados a prisión, salen en libertad lo que realmente preocupa, porque así garantizan la impunidad" y recalcó que "ante esta situación, los jujeños defenderemos nuestra institucionalidad y nuestra justicia, puesto que rechazar el proyecto de intervención y la liberación de Milagro Sala significa restituir valores y pelear por la dignidad de pueblo y así lo demostramos con la macha Jujuy no se toca”.

Enfatizó que “hoy se vuelve a plantear el escenario de 2015, cuando nos comprometimos a poner a Jujuy por sobre cualquier bandería política, en este caso para resistir y rechazar los embates del kirchnerismo que parece tiene que saldar alguna deuda con sus viejos socios”.

Alertó que “el proyecto de intervención es una forma de violencia encubierta que puede desencadenar mayor violencia” y añadió que “por eso espero que la decisión de los gobernadores no sea igual de lamentable como el proyecto de Snopek”.

“En la reciente historia de la democracia -prosiguió- no hay registro de una intervención como la que propone el kirchnerismo al Poder Judicial de Jujuy”.