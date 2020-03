"La Iglesia jugó para el Frente de Todos, ahora que se fumen el aborto"

Después de la decisión del peronismo de tratar su expulsión del partido, Miguel Ángel Pichetto habló en Radio 2 de Rosario y se despachó con todo y contra todos: "Es una tontería, yo ya me había ido. No se puede echar a alguien que ya se fue", dijo el ex candidato a vice de Macri en diálogo con el programa "A diario".

En esa idea repasó las cosas que lo separan del gobierno actual: "Ellos están enmarcados en la ideología del pobrismo, esta visión papal de que tiene que haber muchos pobres; que ser pobre es bueno, que hay que hacer planes, que no hay que trabajar. Ese modelo es fatal", sostuvo.

El papel del Papa

Al nombrarlo, fue consultado sobre la postura política del Santo Padre: "Tiene una visión de igualar para abajo. La Iglesia argentina tiene una visión equivocada. Yo quiero volver a la Argentina de un esquema ascendente, la del padre que hacía que el hijo estudiara y que tuviera un futuro; no la de los plancitos y los curitas en la villa haciendo empanadas. Esa Argentina es la de la decadencia".

Y agregó: La visión de la Iglesia es nefasta. Ni siquiera asumen los grandes pecados que tienen, no escuché ni una voz condenando lo que han hecho en Mendoza", señaló en referencia al caso Provolo, donde condenaron a 45 y 42 años de prisión a dos curas por abuso sexual de menores. "El Papa por lo menos pidió perdón", dijo.

Y fue por más: "Se merecen el tratamiento de la ley del aborto porque la Iglesia jugó con el Frente de Todos. Ahora que se fumen el aborto", declaró.

Extranjeros en Argentina

"El argentino se merece un debate más sincero. ¿Por qué vamos a tolerar a un inmigrante extranjero que viene y delinque, que rompe el pacto social? Creo que es aceptable que vengan extranjeros a trabajar".

"El delincuente que cumpla la condena y después lo echamos a patadas, con el perro, con los hijos, la mujer, con todo, sin piedad", agregó.

"En nuestra agenda está la recuperación de las Fuerzas Armadas, defender al policía y no atacarlo. En Santa Fe hay un debate sobre eso, hay que recuperar y confiar en la policía y no siempre estar acusándola de que forma parte del narcotráfico. Hay construcciones culturales nefastas en la Argentina".

Desafuero de Cristina

"No fue en defensa de Cristina. Acá hay mucha limitación intelectual en Argentina. Yo siempre dije que la prisión preventiva era una condena anticipada, era un mecanismo de la Justicia federal para tratar de satisfacer la demanda social. Era un atajo porque más tarde o más temprano la tendrían que dejar en libertad. La persona estaba a derecho, no había riesgo de fuga, entonces hice docencia y todo el mundo me puteaba. Hoy todos me dan la razón".

Sobre Alberto Fernández

"Lo veo cruzado por vientos y tempestades permanentes, tendría que haber ido hace rato a Brasil a encontrarse con Bolsonaro. Tendría que haber ido a Uruguay, no habrá ido para no sacarse una foto con la derecha latinoamericana", dijo sobre el presidente Alberto Fernández. y agregó: "No podemos seguir estando en el mundo bolivariano, venezolano, oscuro, que mata gente, secuestra tortura. Evo Morales convocando a las milicias populares en Argentina eso no va más, eso nos destruye como país".