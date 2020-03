Ragusa ya encontró el once del "merengue"

Con la tranquilidad de haber logrado la clasificación al golear 3 a 0 a Libertad en La Quiaca, pero sin el exceso de confianza y con el firme desafío de seguir mejorando su funcionamiento colectivo, mañana a las 17 Altos Hornos Zapla se medirá con Santa Catalina con los mismo once jugadores que ganaron en la ciudad fronteriza para disputar lo que será el cierre de la etapa clasificatoria, 6º jornada, de la Zona 1 de la Región Norte del Torneo Regional 2020.

Así lo ensayó ayer por la tarde el plantel “merengue” bajo las órdenes de su entrenador Salvador Ragusa que realizó algunos movimientos tácticos y fútbol en espacios reducidos manteniendo la misma formación titular encolumnada con Lautaro Menéndez; Néstor Aguirre, Matías Zelaya, Bruno Paladini y Antonio Domínguez; Juan Pascuttini, Elvio Villagra y Matías Recalde; Germán Romay; Martín Abraham y Jesús Guaymás dentro sistema del 4-3-1-2. En la cual se resalta la continuidad de Aguirre, Romay y Guaymás que relegaron por diferentes cuestiones a Carlés, Cazón y Mealla tras la derrota de local frente a Atlético Cuyaya, puntero del grupo.

Todo indica que el técnico rosarino pudo encontrar parte de los cimientos en su formación de cara al futuro próximo en la competencia afista, ya que en la fecha inicial de visitante ante el “bandeño”, igualdad 0 a 0, empezó jugando con un dibujo 4-3-3 donde por entonces estaban Mealla y Romay como extremos y Pascuttini con Estopiñan (hoy relegado) acompañando a Abraham en el ataque. Después en la instancia siguiente de local recibió al elenco “guairuro” donde tuvo una modificación con el ingreso de Guzmán en lugar de Estopiñan dentro del 4-3-1-2 que le sirvió para festejar el 5 a 0. Luego debía viajar a la altura de La Quiaca para medirse con Santa Catalina donde volvió a cambiar el dibujo táctico incurriendo en el 4-4-2 con Recalde habilitado en lugar de Guzmán y Cazón por Romay, ambos en la zona de creación para imponerse 3 a 1.

Ya en la etapa de las revanchas, los de Ragusa se enfrentaban otra vez Cuyaya con un cambio obligado por la expulsión de Aguirre y su lugar en el lateral derecho fue ocupado por Matías Carlés (hoy lesionado) que no tuvo una buena noche dentro del 4-4-2 que cayó 1 a 0 en Palpalá. Pero en su último viaje a la ciudad fronteriza donde jugó con el “guairuro”, el DT “merengue” dispuso 3 variantes en lo que fue el 4-3-1-2 donde regresó Aguirre en lugar de Carlés; Romay por Cazón y Guaymás por Mealla que al parecer es el equipo que mejor le sentó. Aunque Méndez, Lezcano y Bona están expectantes para ganarse un lugar entre los once.