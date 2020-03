Tiene fecha de debut

El cierre del 2019 para Víctor Cruz no fue el esperado, ya que una lesión lo marginó de las últimas carreras y los entrenamientos. Pero como el deporte en cualquier ámbito da revancha, el jujeño ya tiene fecha para reaparecer.

El año pasado Víctor Cruz representó al país junto a la Selección en el Mundial de trail realizado en Portugal.

Será el 22 del corriente mes en Tafi del Valle, provincia de Tucumán.

"Estoy muy contento, el 22 tengo la primera carrera del año en Tucumán, voy a largar en los 42 kilómetros", manifestó.

El atleta de Monterrico contó que la pretemporada fue a pleno "estuvimos entrenando a full, hicimos calle, llano, trail, cerro, después de la lesión llegamos bien, de la mejor manera, con mucha ansiedad porque es la primera del año, y voy a debutar en un circuito que no conozco, 42 kilómetros en Tafi del Valle, me veo en buena forma muy contento porque se viene la primera carrera".

Sin embargo Víctor Cruz dejó entrever que la lesión marcó secuelas psicológicas "no puedo negar que estoy algo nervioso, un poco de miedo porque quiero ver cómo me va a reaccionar el cuerpo después de la lesión y el parate que tuve, pero eso es normal, me siento bien como dije antes y preparado para afrontar la carrera", subrayó.

Pese a la lesión sufrida en el cierre del año, no opacó el gran año que tuvo Cruz, quizás uno de los mejores de su carrera, ya que además de ganar numerosas competencias importantes de carácter nacional e internacional, fue parte de la Selección Argentina de Atletismo en el Mundial de Trail desarrollado en Portugal cumpliendo así con uno de los sueños que tenía, ser parte de una cita ecuménica.

Por eso el corredor oriundo de Monterrico tiene fijada las metas para este año "este año apuntamos a carreras más conocidas, el K42 de Villa La Angostura, el Raid Columbia que son tres días y lo vamos a correr de nuevo, vamos a ir a Utach, queremos estar en el mundial de nuevo que creo se hace en España, apuntamos a eso y sobre todo que me conozcan más porque hay carrera importantes donde uno puede ir y que me conozcan más", remarcó.

El jujeño sabe que la situación económica está complicada, por lo tanto salir a correr a otros puntos del país tendrá elevados costos "tengo plena confianza que voy a tener apoyo, creo que los sponsors se van a ir acercando, además espero poder contar con ayuda de la Secretaria de Deportes porque me considero un atleta de elite, el haber sido convocado por la Confederación Argentina de Atletismo marca a las claras que me gane un lugar y el respeto entre los mejores del país", sostuvo.

Y no es para menos, a Cruz los números y logros lo avalan como para poder contar con algún tipo de beca deportiva y así llevar la camiseta de Jujuy en todas las competencias.

Por lo pronto tiene el importante apoyo de su familia y algunas firmas "quiero agradecer el constante acompañamiento de mi familia, a mis hermanos, a Canal 2 de Perico, a Horacio De Luca, a Scat indumentaria deportiva que me viste, Weis Sport Running que me provee equipamiento deportivo para correr trail", explicó.

El 22 de marzo será el día "D" para Víctor Cruz que espera poder estar a la altura de las circunstancias en los 42 kilómetros. Tucumán, un terreno nuevo para el corredor de Monterrico, será el primer gran desafío para el cual siente que está listo en partir y dar lo mejor. Sobre todo ver que ese tobillo no se resienta de aquel golpe que tuvo en el final del año pasado y que lo alejó de las últimas carreras.