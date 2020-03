Si bien por el momento el turismo local no se ha visto afectado por el coronavirus, desde el sector privado del rubro coincidieron en estimar que el impacto negativo podría registrarse en los meses subsiguientes, cuando comience el descenso de temperatura, especialmente durante la temporada de invierno.

La titular de la Cámara de Turismo de Jujuy, Graciela Millán, aclaró que a diferencia de otros lugares, en Jujuy todavía no se ha visto afectado el turismo a raíz del coronavirus. Y es que si bien ayer se confirmaron seis nuevos casos que, en suma, ascienden a un total de ocho en el país, todavía no hay una restricción para realizar viajes y en la provincia no han habido cancelaciones de reservas hoteleras como así tampoco de otros servicios turísticos.

"Lamentablemente esto nos va a afectar a todos, es un tema serio y la enfermedad esta avanzando; hay casos en Argentina, en Chile, en Brasil, de modo que seguramente nos va a afectar y nuestro sector es de los mas perjudicados", señaló Millán.

Ratificó que en Jujuy todavía no ha habido un impacto directo en el turismo ya que "es muy pronto; recién hay casos en Buenos Aires, aun así hay que estar atentos y ser precavidos".

Sin embargo, la titular de la Cámara de Turismo de Jujuy, coincidió con el ministro Posadas en afirmar que el mayor temor del sector es la temporada turística de invierno, por cuanto las condiciones serían mas desfavorables, especialmente por las bajas temperaturas que se registrarán.

"El gran temor es que nos veamos afectados en el invierno cuando baje la temperatura; igualmente hay que esperar a ver qué sucede y cómo avanza la enfermedad en nuestra región", dijo Millán.

Finalmente expresó su preocupación por la posible reducción del turismo extranjero, ya que si bien no se da de forma masiva "a Jujuy llegan turistas europeos y si esto sigue así, probablemente lo piensen dos veces antes de viajar", dijo y en el mismo sentido recalcó que "también hay turismo emisivo, gente que viaja a Europa que a partir de esto, probablemente decida no hacerlo de modo que es inevitable que nos veamos afectados".

Cabe mencionar que el receso invernal en algunas provincias comenzará el 6 de julio, en tanto que la mayoría lo hará a partir de la tercer semana de ese mes, a partir del 13. El recambio será para el 20 de julio cuando inicien las vacaciones Jujuy, Buenos Aires, Santa cruz y Santiago del Estero.

Prevén 70% de ocupació hotelera en Semana Santa

Esta semana se lanzará en Buenos Aires y Córdoba la campaña de promoción turística “Jujuy, devoción en las alturas”.

Además impulsarán la promoción de paquetes turísticos económicos de cara a los meses de mayo y junio, de temporada baja.

Luego de una positiva temporada turística que tuvo prácticamente una ocupación plena durante el fin de semana de carnaval, desde el Ministerio de Cultura y Turismo provincial ya se avizoran buenas expectativas para la semana santa, fecha que en la provincia suele ser atractiva para el arribo de turistas.

Y es que si bien todavía restan varios días para ese entonces, desde la cartera provincial estiman que la ocupación hotelera superior al 70%, con mayor demanda en la región de la Quebrada.

Así lo señaló Federico Posadas quien aseguró que Jujuy tendrá “una buena Semana Santa, con altos índices de ocupación hotelera”.

Campañas de promoción

Para ello el funcionario adelantó que esta semana se lanzará la campaña de promoción turística “Jujuy, devoción en las alturas”, el 12 de marzo en Buenos Aires y el 13 en Córdoba.

Dio que además se lanzará una campaña digital para todo el país y países limítrofes a fin de promocionar el destino con miras a Semana Santa y pensando en una promoción fuerte para los meses de mayo y junio que suelen ser de temporada baja.

“La idea es trabajar en conjunto con diferentes prestadores turísticos, entre ellos hoteleros, líneas aéreas, arrendadoras de autos y demás, a fin de armar paquetes turísticos económicos para los meses de mayo y junio”, dijo Posadas.

Finalmente señaló que en estos momentos, el “post carnaval” sigue arrojando buenas cifras con un promedio de ocupación efectiva del 60%, con picos en lugares como Purmamarca y Tilcara y en menor medida Valles, Yungas y la zona de la Puna.