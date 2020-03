Los Defensores del Pueblo trataron el acceso al agua

La provisión y acceso al agua, las tarifas de energía y la problemática por los créditos UVA son algunos ejes del debate y trabajo acordado ayer en el Encuentro de Defensores del Pueblo que tuvo a Jujuy como sede. El salón "Marcos Paz" de la Legislatura Provincial fue el lugar donde expusieron preocupaciones comunes buscando avanzar en soluciones.

"Vamos a tratar temas que tienen que ver con las jubilaciones, con las tarifas, con situaciones propias de la región", explicó al respecto Alejandro Amor, referente de la Asociación Argentina de Defensores del Pueblo de la Nación quien encabezó el encuentro en la Legislatura local.

Planteó que hace tiempo que se organizaron como asociación y decidieron además armarse regionalmente porque debido a la gran extensión de la Argentina entienden que hay problemáticas comunes vinculadas a la región.

"Ésta es la primera reunión del Norte argentino, es muy importante porque en el Norte hay defensorías y solo 5 provincias del sur que no lo tienen", precisó el referente.

También estuvieron presentes defensores del NEA, de Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y Entre Ríos, provincias que plantearon su preocupación por estar fuera del sistema de la red nacional de gas.

Por ello Amor consideró que Argentina debe incorporarlos a la red nacional de gas y estimó que se deberá contemplar a quienes viven en un lugar donde no hay gas, donde el consumo eléctrico es alto y con ello el gasto.

Por otro lado dijo que es necesario tratar una tarifa especial para las pymes, que generan el 70 % del empleo en blanco en Argentina.

Recordó que tuvieron reunión con ministros y con el de Salud Ginés González García, les preocupan las situaciones de dengue, sarampión y la llegada del coronavirus.

Por otra parte destacó que el tema del agua es una preocupación fundamental y es uno de los reclamos que se prevén transmitir a nivel nacional, y que estaría siendo impulsado más por Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

Dijo que en el encuentro siempre hay documentos y a la vez se elaboran para los titulares de las jurisdicciones de carácter federal o local, la presentación con la recomendación de las defensorías, a través de un trabajo técnico donde se define el reclamo en nombre de los vecinos.

Otro de los temas eje que se abordaron fue el de los planes de ahorro, que en Argentina tiene 1.200.000 personas y un índice de morosidad del 30 %. Otro tema serán los créditos UVA que dentro de la Ley de emergencia solidaria que se aprobó en diciembre alcanza a los hipotecarios pero dejó fuera a los de créditos UVA prendarios y personales, por el que piden incorporación porque consideran que muchos fueron utilizados para pagar tarifas y se estima que estaban en condiciones de vulnerabilidad.

Planteó que el trabajo conjunto les significó varios avances, y de hecho aseguró que uno de ellos fue la generación de la tarifa social, pese a que esperaban que alcanzara a muchas más personas y con valores inferiores. Recordó que otro hecho fue la reparación histórica, a la que lograron accedieran 850 mil jubilados.

El encuentro se concretó poco después de la reunión con el vicepresidente primero de la Cámara, Carlos Amaya. Los defensores son de Salta, Federico Nuñez; de Chaco, Gustavo Corregido; de Santiago del Estero, Lionel Suárez; de Córdoba, Hugo Pozzi; de Río Cuarto, Ismael Rins; de Misiones, Alberto Penayo; de Tucumán, Fernando Said Juri; de Jujuy, Javier de Bedia, además de Alejandro Amor.

Jujuy y Tucumán y la energía

El referente de la provincia de Jujuy, Javier de Bedia, explicó que consensuado en el primer encuentro el tema principal fue el acceso al agua como derecho humano, además de otras problemáticas comunes a las provincias que la integran.

“Seguro que se va a plantear porque es un tema que nos ocupa a todos. No pudo venir el defensor de Formosa que ha hecho un planteo judicial. Se lo desestimó pero se iba a hablar sobre esta cuestión para hacer la petición sobre todo a Nación para evitar que quien vende la energía, que es Cammesa, mantenga el precio dolarizado y ver que se pueda mantener una tarifa pagable”, explicó el Defensor del Pueblo de Jujuy, Javier de Bedia.

Sobre el eje anunciado del agua, explicó que en Jujuy la provisión está casi en todos los pueblos de la provincia, pero que en algunos barrios por cuestión de titularidades tienen problemas pero que se deberá ver que accedan por tratarse de un derecho humano. En el caso de Palpalá, explicó que hubo un problema por rotura de un acueducto que hacía turbia al agua, “no quiere decir que no sea potable pero a uno le da cosa beberla”, explicó. Dijo que ante la denuncia vía Facebook consultaron con Agua Potable que aseguró que en horas estaba solucionado, pero que si la gente hace una presentación judicial y en ese caso la ley ya no le permitirá intervenir.

Por otro lado explicó que lo que le preocupa de Jujuy es la violencia de género no sólo en la provincia sino en el país.

En tanto, el defensor del Pueblo de Tucumán Fernando Juri explicó que “Jujuy como Tucumán tienen la misma prestadora de servicios de gas como energía, hemos tenido serios problemas ya que por el calor se consumió más, no hubo aumento de tarifas pero las boletas llegaron hasta el 80 %, más caro. Si bien es cierto debe ser legal y muchas veces no leemos que nos suben de categoría creo que lo legítimo es lo que vale, la gente no puede pagar”, explicó.

Aseguró que trabajan en el acceso que todos tengan agua potable, y en la calidad y es que consideró que no debe haber gente que no tenga los servicios con el acecho de enfermedades, y es que aseguró que como Defensor del Pueblo deben defender los derechos. En Tucumán aseguró que es malo el servicio, mala calidad, y malo el servicio de cloacas, asumiendo que crece la población, falta planificación y financiamiento por lo que tiene esperanzas de que en el Norte Grande se puedan concretar obras.

Córdoba y Salta y el abuso financiero

“Vengo de la provincia de la tarifa eléctrica más cara del país”, dijo Ismael Rins, defensor del Pueblo de Río Cuarto, Córdoba y aseguró que deben trabajar en los excesos y no encuentran el ente que controle las mediciones, porque no tiene la capacidad técnica.

También les preocupan los “abusos financieros” a poblaciones vulnerables, mayores estafados por esquemas cooperativos por préstamos que ni tomaron. Dijo que hay irresponsabilidad de dadores de crédito de UVA y otros que tienen sujetas a familias que no pueden pagar.

En tanto, el Defensor del Pueblo de Salta, Federico Núñez, explicó que trabajan en el tema tarifario en Salta, prorrogaron posibles aumentos y que se espera discutir uno futuro. Sobre el acceso al agua dijo que se vive en el norte de su provincia “por años de desinversión”, desigualdad de acceso y cambios climáticos.

También trabajan en créditos UVA hipotecarios, que deberían estar congelados por la ley de emergencia un prorrateo de intereses.

Deben resolver la situación de quienes tomaron créditos UVA prendarios por autos y que hay avances en Jujuy y Córdoba.