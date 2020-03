Coronavirus: viajaron en avión envueltos en plástico, para evitar el contagio

El Coronavirus se ha convertido en una pandemia que sacudió al mundo entero. Ya se registraron más de 102.000 casos en 98 países, con más de 3.400 fallecidos: principalmente en China, pero también en Irán, Italia, Corea del Sur, Francia, EE.UU., Reino Unido o España.

Aquí mismo en Argentina ya se confirmaron 8 casos, seis de los cuales residen en la Ciudad de Buenos Aires.

En las farmacias, faltan los barbijos y la gente se lleva alcohol en gel de a montones. La alarma es generalizada. Pero una pareja llevó las medidas de cuidado a un extremo inimaginable: viajó en avión completamente recubierta en plástico, con barbijos y guantes.

Currently behind me on the plane. When you super scared of #coronavirus #COVID2019 pic.twitter.com/iOz1RsNSG1