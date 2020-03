Cada mañana cuando abre sus ojos Delia Vargas piensa en los 20 kilos de pan que necesitará para la merienda de ese día, las 7 cajas de leche para el arroz con leche o bien en los kilos de yerba para el mate.

Una necesidad sentida por su propia familia y la de sus vecinos del asentamiento 16 de Mayo, que intentaban salir adelante en medio de una fuerte crisis económica, fue el puntapié inicial que tiempo después derivó en la creación del merendero "A Pulmón" y en un reencuentro con ella misma.

"Yo me había separado hace 3 meses. No tenía para pagar la comida de mis hijos, nada", compartió Delia quien ante esa situación pensó en que algo tenía que hacer. "Nos reunimos algunas mujeres con la idea de no sólo beneficiarnos a nosotras mismas, sino también al resto de las mamás para que puedan salir a trabajar tranquilas con la seguridad que sus hijos iban a tener una merienda", contó.

Y así fue que empezaron organizando ollas populares entre los vecinos, luego la idea de un merendero tomó forma con 20 mamás, "era algo hermoso", recordó Delia. Pero ante la dificultad de conseguir recursos, con el tiempo cada una tomó su propio camino y muchas desistieron, quedando solas Delia y Anita, quien es su mano derecha y compañera incondicional.

Fue ante este sentimiento de frustración y tras preguntarse qué es lo que había hecho mal, que Delia Vargas se replanteó su vida, su rol de madre y de mujer.

"Vi que tenía que hacer algo por alguien que no sea mi familia. Venía de dedicarme 20 años enteramente a ellos y me di cuenta que yo me había dejado mucho y fue así que dije "hasta acá". Me despegué de mis hijos, en el buen sentido, y empecé a mirar a otros niños", contó.

"Con los niños me reencontré como mujer en esa parte de mi vida, salí de mi casa un poco, me vestí diferente y me peiné distinto", confesó.

"Con el merendero soy lo que siempre quise ser y ahora hago lo que amo y aunque tenga miles de críticas, cuando los chicos me dicen "gracias Delia, estuvo muy rica la merienda", sé que lo que estoy haciendo está bien", exclamó.

Orgullosa por su tarea diaria y crecimiento personal y agradecida con los jujeños solidarios que colaboran con los 310 niños que asisten al merendero, Delia cerró diciendo: "hacerle la merienda a los chicos para mí es mi trabajo, aunque para muchos no lo sea. Es un trabajo que me apasiona y que hace que cada día que me levanto piense en que tengo que seguir haciéndolo porque ellos dependen de mí. Y no podría hacerlo sin la ayuda de Anita que es mi mano derecha y sin el apoyo de mis hijos que siempre están presentes".

Carteles contra el acoso callejero en construcciones

Carteles con mensajes contra el acoso callejero y con la consigna “Vivas nos queremos” serán colocados en obras en construcción en esta provincia, para generar conciencia y atacar la problemática.

La iniciativa forma parte de una campaña impulsada por el Colegio de Arquitectos de Jujuy y será ejecutada mediante convenios firmados con el Consejo Provincial de la Mujer, con el objetivo de contribuir de manera conjunta en la promoción de calles seguras, según indicaron en un comunicado de prensa oficial. “Comprendemos que no hay ninguna otra forma de luchar contra un flagelo como lo es la violencia hacia las mujeres si no es con un trabajo en conjunto”, valoró la titular del Consejo Provincial de la Mujer, Alejandra Martínez, al destacar la iniciativa propuesta por el Colegio de Arquitectos. Agregó que “el hecho de realizar continuas acciones dentro de un plan es lo que puede derivar en que los índices de violencia se reduzcan”, y remarcó finalmente que “es posible desde la arquitectura pensar en el urbanismo con perspectiva de género”. En tanto, Pablo Forbice, titular del Colegio de Arquitectos, expresó que en el marco de los 35 años de vida que cumple la entidad, programaron actividades sumándose al Día Internacional de la Mujer y diseñaron la iniciativa a ponerse en marcha.